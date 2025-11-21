Камера Leica Q3 Monochrom предназначена только для черно-белой съемки

Компания Leica выпустила новую версию полнокадровой беззеркальной камеры Q3 под названием Monochrom, снимающую только черно-белые фото и видео. Цена при этом гораздо выше базовой модификации.

Разумеется, что любую цифровую камеру, можно настроить на черно-белую съемку. Но Leica утверждает, что есть глубокий смысл в выпуске специализированных камер Monochrom с 2012 года. Отказавшись от матрицы с цветными фильтрами, можно получать чуть более четкие снимки и улучшить качество съемки при слабом освещении.

Дизайн новой камеры подчеркивает ее монохромность, компания полностью отказалась от цвета во внешнем оформлении. На корпусе с матовым черным покрытием нет логотипа Leica с красной точкой, желтых цифр на объективе или ярких индикаторов режимов. Все цветные метки на шкалах окрашены в белый или серый цвет, а рукоятка имеет текстурированный рисунок, напоминающий дальномерные камеры серии M.

Q3 Monochrom — это первая камера серии Q, получившая функцию Leica Content Credentials, которая встраивает цифровую подпись в изображения для подтверждения их подлинности. По многим параметрам Q3 Monochrom аналогична стандартной Q3. В основе новой камеры лежит тот же полнокадровый 60 Мп сенсор, что и у базовой модели, но он лишен цветового фильтра ради значительного повышения светочувствительности. Сенсор имеет максимальное значение чувствительности ISO 200 000, что выше, чем ISO 100 000 у цветных камер Q3.

Камера оснащена фиксированным объективом Summilux (28 мм, f/1,7) с функцией стабилизации изображения. Она снимает фотографии в RAW-формате Adobe DNG и видео с разрешением до 4K @ 60fps или 8K @ 30fps. Кнопка цифрового зума позволяет прямо во время съемки кадрировать изображение до размеров, соответствующих объективам с фокусными расстояниями 35 мм, 50 мм, 75 мм и 90 мм.

Цена Leica Q3 Monochrom составляет $7790, что на $1055 дороже обычной цветной версии Q3.