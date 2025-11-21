Google и Turkcell займутся совместным созданием облачного региона в Турции и постройкой ЦОД гиперскейл-класса

Google Cloud и турецкий оператор связи Turkcell объединились для создания в Турции облачного региона с тремя или более зонами доступности. Инициатива будет реализована как часть 10-летнего плана компании Google, предусматривающего инвестиции в объеме $2 млрд. в местную инфраструктуру. Turkcell поможет Google Cloud с инфраструктурой в стране, а сама будет перепродавать облачные сервисы. Речь идет о первом в Турции дата-центре гиперскейл-класса.

Turkcell планирует, что мощности ее ЦОД вырастут более чем вдвое к концу 2032 года, а выручка от дата-центров и облачных сервисов за тот же период вырастет в шесть раз в долларовом эквиваленте. К 2032 году инвестиции компании в дата-центры и облачные технологии составят около $1 млрд. Благодаря этому роль Турции в качестве регионального центра цифровых и ИИ-инноваций повысится.

Turkcell управляет основными ЦОД на четырех рынках — в Текирдаге (Tekirdağ), Гебзе (Gebze), Анкаре (Ankara) и Измире (Izmir). Общая площадь объектов составляет 122 тыс. м2, включая 32 тыс. м2 свободной площади, а совокупная мощность составляет 41,5 МВт. Ранее в этом году Turkcell получила финансирование на €100 млн ($112,5 млн.) для расширения сети дата-центров. Компания рассчитывает увеличить сеть ЦОД еще на 8,4 МВт.