20 ноября, 2025
IBM и Cisco создадут распределенную квантовую сеть через 5 лет

IBM и Cisco создадут распределенную квантовую сеть через 5 лет

IBM и Cisco объявили о партнерстве в области распределенных квантовых вычислений и планируют построить сеть квантовых компьютеров. Компании намерены объединить экспертные разработки IBM в квантовых системах и инновации Cisco в квантовой сетевой архитектуре.

Компании нацелены на создание квантовой вычислительной сети, которая сможет объединять крупные квантовые компьютеры в единую распределенную инфраструктуру. Проект рассчитан на реализацию в начале 2030-х годов и станет важным элементом формирования будущего квантового интернета. В IBM заявляют, что партнерство направлено на соединение квантовых процессоров нового поколения и масштабирование их вычислительной мощности за счет сетевой интеграции. Это позволит перейти от отдельных систем к полноценной экосистеме распределенных квантовых вычислений.

Cisco планирует задействовать собственные наработки в области квантовой сетевой безопасности и протоколов передачи данных. Они будут устойчивы к будущим киберугрозам. По замыслу двух корпораций, такая архитектура позволит сформировать квантовую сеть, способную защищать данные и поддерживать высокопроизводительные вычисления в научных, промышленных и коммерческих задачах.

Директор IBM Research Джей Гамбетта отметил, что объединение квантовых систем в распределённую сеть откроет путь к дальнейшему масштабированию квантовых вычислений и позволит расширить границы применимости этой технологии. По его словам, создание подобной архитектуры станет важным шагом в развитии гибридных вычислительных сред, где квантовые и классические HPC-решения будут функционировать совместно.

