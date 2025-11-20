spot_img
20 ноября, 2025
Еврокомиссия предложила смягчить правила использования cookie-файлов веб-сайтами

Еврокомиссия предложила внести новые поправки в закон «О защите информации» (GDPR). Новый пакет изменений, получивший название Digital Omnibus, призван упростить жизнь пользователям и компаниям. Главные изменения касаются использования cookie-файлов веб-сайтами.

Предлагается смягчить правила использования cookie-файлов, изменения хотят внести в два этапа. На первом этапе планируется упростить формат всплывающих баннеров об использовании cookie, чтобы они содержали только ответы «да» или «нет». На втором – в самих браузерах появится общая настройка для всех cookie. Тогда пользователи смогут настраивать использование cookie для всех сайтов сразу. Сайты будут обязаны придерживаться выбранных пользователем параметров не менее 6 месяцев.

В Еврокомиссии отметили, что второй этап может начаться сразу, как только у браузеров появится «техническая возможность» для создания общей настройки cookie. Также требуется, чтобы cookie-окна не использовались для иных целей, например, сбора статистики посещений, чтобы уменьшить количество всплывающих уведомлений.

Пакет поправок направят в Европарламент до конца 2025 года. Чтобы поправки вступили в силу, за них должны проголосовать 27 государств-членов ЕС.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

