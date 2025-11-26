Scale Up Program в Дубае: определены финалисты из Казахстана и Узбекистана

В Дубае в рамках Investor Day 2025 состоялся Demo Day акселерационной программы Scale Up Program – международной инициативы, реализуемой Tumar Innovation Hub в партнерстве с DIFC и при поддержке Astana Hub и IT Park Uzbekistan. Стартапы из Казахстана и Узбекистана представили свои технологические решения инвесторам и представителям экосистемы ОАЭ.

После тщательного скрининга и диагностики проектов, на программу были приглашены 5 проектов из каждой страны. Казахстан представили стартапы FinFlow – финансовый ассистент на базе ИИ для малого и среднего бизнеса, eXpace – платформа умной парковки, ioka – экосистема онлайн-платежей, предлагающая бизнесам в Казахстане и за его пределами безопасную и удобную платформу для приема платежей, AskAlem – платформа для мгновенных и безопасных платежей между ИИ-агентами и Qulla AI – решения для беспилотных авиационных систем и РЭБ. Узбекистан был представлен командами Fleetroot – первая на рынке унифицированная SaaS-платформа для оптимизации логистики, BRB-Tech – IT-компания из Ташкента, создающая цифровые решения под ключ, GEOMOTIVE – передовой маркетплейс DOOH-рекламы, Gluon – white-label маркетплейс цифровых решений для банков и LaCafe – инновационная SaaS-платформа для ресторанов, упрощающая обслуживание гостей и работу заведений.

«Мы видим, как стартапы Центральной Азии демонстрируют все более уверенный рост и высокий уровень технологической зрелости. На программу было подано 132 заявки, среди которых 56 из Казахстана и 52 из Узбекистана. Такой интерес говорит о том, что регион формирует собственный устойчивый поток сильных технологических команд. Рынок GCC сегодня демонстрирует высокий спрос на инновации, и наши стартапы приходят туда уже с конкурентоспособными продуктами и амбициями расти глобально. Мы уверены, что они смогут занять достойное место в этой динамичной экосистеме», – отметил управляющий директор Astana Hub Танат Ускембаев.

В течение 8-недельной программы команды дорабатывали свои продукты, тестировали гипотезы, адаптировали решения под специфику рынка, строили стратегию локализации и взаимодействовали с экспертами DIFC Innovation Hub, корпоративными партнерами и инвесторами региона.

«Данная программа показала, что стартапы Центральной Азии могут уверенно конкурировать на глобальном уровне. Demo Day – не завершение, а начало нового этапа для команд. Мы продолжим открывать для них возможности в ОАЭ и регионе в целом», – отметил управляющий партнер и CEO White Hill Capital Аслан Султанов.

Мероприятие посетили представители Посольства Казахстана в ОАЭ, региональных венчурных фондов и корпоративных инновационных центров. Команды делились видением роста, стратегическими целями и планами по закреплению в Дубае, включая регистрацию компаний, расширение команд и заключение партнерств. По итогам программы стартапы продолжат получать пост-акселерационную поддержку для интеграции в рыночную инфраструктуру ОАЭ.

Справочно

Scale Up Program – инициатива бренда Central Asian Innovation Hubs, направленная на поддержку и масштабирование стартапов Центральной Азии на рынках Ближнего Востока. Tumar Innovation Hub выступает оператором программы в ОАЭ.