Azercell представляет новый социальный проект в рамках «16 дней активных действий против гендерного насилия»

25 ноября — в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и в рамках инициативы ООН «Оранжевый день» компания Azercell представляет социальный проект «Офлайн женщины». Проект реализуется совместно с Общественным объединением «Ümidli Gələcək» и направлен на повышение общественного внимания к этой глобальной проблеме, а также на оказание оперативной помощи женщинам, подвергающимся насилию.

Большинство женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не обладают достаточной информацией о существующих ресурсах поддержки и доступных каналах обращения за помощью. Новая платформа oflaynqadinlar.az предоставляет систематизированные сведения, основанные на законодательстве Азербайджана, о необходимых шагах при столкновении с различными формами насилия — психологическими, экономическими, физическими и другими.

Ресурс позволяет женщинам получить достоверную информацию о своих правах, просматривать видеоматериалы по первичной психологической и социальной поддержке, проходить психологические тесты для оценки эмоционального состояния, а также находить организации, готовые предоставить необходимую помощь.

Сайт функционирует в полном соответствии с принципами анонимности и безопасности. Абоненты Azercell смогут пользоваться платформой даже при отсутствии интернет-пакета или средств на балансе.

При необходимости индивидуальной поддержки женщины могут круглосуточно обращаться на короткий номер «Женской горячей линии» — 116111. За три года услугами линии воспользовались более 11 000 женщин. Сервис, управляемый Общественным объединением «Ümidli Gələcək», предоставляет оперативную и комплексную психосоциальную поддержку, содействует реабилитации женщин и их дальнейшей интеграции в общество. Линия сотрудничает с юридическими клиниками, государственными структурами и неправительственными организациями. Для абонентов Azercell звонки на короткий номер бесплатны.

Расширение социальной экосистемы поддержки женщин является одним из ключевых приоритетов стратегии корпоративной социальной ответственности Azercell. Проект «Офлайн женщины» продолжает серию мероприятий в этом направлении и призван оказывать реальную поддержку женщинам, проживающим в разных регионах страны, а также способствовать положительным изменениям в их жизни.