AZAL и Viasat подписали соглашение об оснащении самолётов высокоскоростным интернетом

Пассажиры Azerbaijan Airlines (AZAL), входящее в AZCON Holding, получат возможность пользоваться быстрым бортовым Wi-Fi, который обеспечит интернет-доступ в полете. Для его внедрения AZAL заключил стратегическое партнерство с Viasat Inc., мировым лидером в области спутниковых коммуникаций.

Соглашение было подписано президентом ЗАО Azerbaijan Airlines Самиром Рзаевым и

президентом подразделения Viasat Inc. по авиационным решениям Доном Бакманом на Dubai Airshow 2025 — одной из крупнейших международных авиационных выставок. Подписание на глобальной площадке подчеркнуло стремление авиакомпании к внедрению современных технологий и развитию цифрового сервиса для пассажиров.

В рамках партнерства AZAL оснастит двадцать новых воздушных судов — включая семейство Airbus A320 и дальнемагистральные Boeing 787-9 Dreamliner, поставка которых во флот авиакомпании осуществляется поэтапно, — системой Viasat Amara. Viasat Amara — это технология нового поколения для бортовой спутниковой связи, обеспечивающая более высокую пропускную способность, расширенное покрытие и стабильную передачу данных во время полета.

Помимо бортового подключения, партнерство включает внедрение беспроводной системы бортовых развлечений. Пассажиры смогут использовать собственные устройства для просмотра видеоматериалов. Первые два самолета Airbus A320neo, поступившие в этом году во флот авиакомпании, уже выполняют рейсы с установленной новой системой.

«Сотрудничество с Viasat — это еще один шаг вперед для Azerbaijan Airlines в направлении совершенствования сервиса на борту. Подписанное на Dubai Airshow соглашение демонстрирует международную значимость проекта и наше стремление к инновациям. Благодаря внедрению высокоскоростного Wi-Fi мы сможем обеспечить пассажирам новый уровень комфорта и связности во время полета», — подчеркнул президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

Новые возможности подключения и расширенная цифровая инфраструктура станут частью обновленной концепции сервиса AZAL, направленной на создание более комфортного и современного путешествия для всех категорий пассажиров.

«Мы гордимся сотрудничеством с Azerbaijan Airlines, которые впервые предоставляют своим пассажирам высокоскоростной бортовой Wi-Fi с поддержкой потоковой передачи данных, — отметил Дон Бакман, президент подразделения Viasat Inc. по авиационным решениям. — С Viasat Amara они смогут предложить премиальный цифровой опыт в полете. Это сотрудничество отражает нашу общую приверженность инновациям и повышению качества пассажирского путешествия».

AZAL будет предоставлять бесплатный доступ к бортовому Wi-Fi пассажирам бизнес-класса и участникам программы лояльности высшего уровня. Это решение укрепит конкурентные позиции авиакомпании и повысит уровень обслуживания на ее расширяющейся международной маршрутной сети.