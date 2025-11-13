Google Android-də üçüncü tərəf tətbiqlərin quraşdırılması qaydalarını asanlaşdırdı

Google istifadəçilər arasında böyük mübahisə doğuran Android tətbiq inkişaf etdiricilərinin yeni təsdiqləmə qaydalarını yenidən nəzərdən keçirdiyini elan edib. Əvvəlcə planlaşdırılmışdı ki, 2026-cı ildən etibarən sertifikatlaşdırılmış cihazlara yalnız təsdiqlənmiş (verifikasiya olunmuş) inkişaf etdiricilərin tətbiqləri quraşdırıla biləcək. Lakin indi şirkət bəzi şərtlərlə APK fayllarını əl ilə quraşdırmaq imkanı saxlamağa qərar verib.
Əsas dəyişiklik Advanced Flow adlı yeni mexanizmin tətbiqi olacaq. Bu xüsusi rejim təcrübəli istifadəçilər və proqramçılar üçün nəzərdə tutulub. O, təsdiqlənməmiş tətbiqləri quraşdırmağa imkan verəcək — lakin yalnız cihaz sahibi riskləri şüurlu şəkildə qəbul etdikdə. Quraşdırma öncəsi sistem potensial təhlükələr barədə ətraflı xəbərdarlıq göstərəcək, bu da fırıldaqçıların istifadəçini qorumanı söndürməyə məcbur etməsinin qarşısını alacaq. Beləliklə, Google Android təcrübəsiz istifadəçiləri sosial mühəndislik hücumlarından müdafiə etməyi hədəfləyir.
Google həmçinin öz şəxsi layihələri və test məqsədli tətbiqləri yaradan tələbə və həvəskarların təkliflərini də nəzərə alıb. Onlar üçün tam verifikasiya tələb etməyən xüsusi hesab növü yaradılacaq. Bu halda istifadəçi proqramı quraşdırmazdan əvvəl öz cihazının unikal identifikatorunu tərtibatçıya göndərməli olacaq, o isə bu ID-ni developer konsolu vasitəsilə əlavə edərək yalnız həmin cihazda quraşdırmaya icazə verəcək.
Şirkət bu dəyişiklikləri fırıldaqçılıq hallarının artması ilə izah edir. Xüsusən də rəqəmsal xidmətlərə kütləvi keçid edən bölgələrdə dələduzlar tez-tez saxta “bank tətbiqləri” quraşdırmaqla SMS-lərə və iki mərhələli autentifikasiya kodlarına çıxış əldə edirlər. Google-un fikrincə, yeni sistem bu cür hücumları xeyli çətinləşdirəcək, lakin texniki bilikli istifadəçilərin azadlığını məhdudlaşdırmayacaq.