Бюджетные Realme C85 5G и C85 Pro получили аккумулятор 7000 мА•ч и защиту IP69

Компания Realme представила новую серию смартфонов C85, в которую вошли две модели: базовая и Pro-версия. Главные особенности бюджетных аппаратов – высокая частота обновления, емкий аккумулятор и защита от пыли и воды по стандарту IP69.

Realme C85 5G оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью 1200 нит. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 6300. Realme C85 Pro получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080×2344), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 4000 нит. Смартфон построен на базе чипа Snapdragon 685.

Обе модели оборудованы аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, 50 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, модулями Wi-Fi 5, Bluetooth (5.3 у C85 5G и 5.0 у C85 Pro), GPS, NFC, разъем USB-C, слот для microSD-карт и два слота для SIM-карт. Смартфоны работают под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI 6.0. Габариты вес C85 5G — 164,4×77,99×8,38 мм, 215 гр. C85 Pro: 164,4×77,99×8,09 мм, 205 гр.

Цены на Realme C85 5G: 8/128 Gb — $245, 8/256 Gb — $270. Модель Realme C85 Pro в единственной конфигурации 8/256 Gb оценена в $290.