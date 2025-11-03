Самые интересные новинки IAA Mobility 2025

В прошлом месяце Мюнхен стал центром мирового авторынка. Именно там прошла ежегодная выставка IAA Mobility 2025. Мюнхенский автосалон — это место, где европейские, азиатские и американские производители машин показывают свои новинки, концепты и делятся с миром своим видением будущего автопрома. В то время как немецкие автогиганты, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, представляли новые модели у себя на родине, доля международных экспонентов на выставке составила более 55% по сравнению с 32% в 2021 году, когда автосалон переехал из Франкфурта в Мюнхен. По словам организаторов, большинство иностранных экспонентов — это китайские компании. В этом году их было представлено 116, в том числе производители электромобилей BYD, Xpeng и Leapmotor, аккумуляторный гигант CATL и технологические компании, такие как Zhuoyu и DeepRoute.ai. Всего на выставке было собрано около 750 экспонентов из более чем 30 стран мира.

BMW iX3 Neue Klasse

В рамках IAA Mobility 2025 состоялась мировая премьера нового BMW iX3. Это первый серийный автомобиль, созданный баварским концерном на платформе Neue Klasse. В BMW говорят о старте новой эры для компании. Ожидается, что к 2027 году с конвейера сойдет более 40 новых либо обновленных моделей, созданных на основе Neue Klasse. Продажи нового BMW iX3 в Европе должны стартовать в марте 2026 года. Ориентировочная цена автомобиля в версии iX3 50 xDrive составит 68900 евро. Параллельно BMW объявила о запуске этой модели на китайском рынке летом 2026 года. Электромобиль оснащен двойным электроприводом (463 л.с.), а также интеллектуальным блоком Heart of Joy. Заявленный запас хода достигает 805 км (WLTP). Стилистика осталась строгой, но одновременно приобрела футуристические элементы. Так, например, решетка получила подсветку Iconic Glow. Внутри расположилась панорамная панель приборов iDrive на всю ширину салона, проекционный дисплей дополненной реальности, премиум-акустика Bowers & Wilkins, сиденья с функцией массажа и вентиляции, панорамная крыша Sky Lounge.

Кроме этого, электрический кроссовер iX3, представленный на Мюнхенском автосалоне первым получил новый логотип. Дизайнеры сохранили узнаваемую круглую форму и сине-белую цветовую гамму логотипа BMW, но сделали его более лаконичным. Исчезла внутренняя хромированная окантовка, разделявшая черное кольцо и центральный сектор, а также хромированные полосы между синими и белыми сегментами. Кроме того, черное кольцо стало матовым, а шрифт надписи BMW — тоньше. Отказались и от 3D-графики в пользу плоского дизайна. Новый логотип появится не только на кузове будущих автомобилей, но и на руле и колпаках дисков. Компания планирует постепенно внедрять обновленную эмблему во все новые модели.

Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EQ Technology

Автогигант из Штутгарта в столице Баварии поразил всех масштабами экспозиций и лоском, с которым они организованы. И в павильонах, и под открытым небом немцы постарались сделать все, чтобы сохранить вокруг себя ореол премиальности. Основной новинкой Mercedes стал GLC 400 4MATIC — первый электромобиль концерна, созданный на архитектуре MB.EA. И тут весьма похожая история с BMW: новая философия, на которой в ближайшие годы должны базироваться более 40 новых моделей. Заявленный запас хода у этого электромобиля составляет 713 км (WLTP), при этом производитель обещает зарядку до 330 кВт (10-80% за 24 минуты). AWD-версия нового GLC оснащена двухмоторной системой мощностью 483 л.с. Есть и RWD-версия GLC 300+ с одним мотором (369 л.с.). В салоне от стойки до стойки раскинулся дисплей с локальным затемнением и пиксельной подсветкой. Особая фишка — светодиодная решетка с 942 LED-точками.

Другая модель, привлекшая всеобщие взгляды — концепт AMG GT XX. В компании подчеркивают: это не шоукар, а будущее AMG-линейки. Это первая электрическая модель на базе AMG.EA с тремя осевыми электромоторами (два сзади, один спереди) общей мощностью около 1360 л.с. и предельной скоростью выше 360 км/ч. На счету AMG GT XX уже 25 рекордов производительности электромобилей, включая 24-часовой рекорд (5479 километров) и преодоление расстояния, равного окружности Земли (40075 км) за 7 дней, 13 часов, 24 минуты и 7 секунд. Прибавляем сюда весьма эффектный внешний вид — и получаем то, ради чего люди и приходят на автомобильные выставки.

Aito

Этот бренд, появившийся в результате сотрудничества китайского государственного автопроизводителя Seres и производителя электроники Huawei, обошел в Китае по продажам в премиальном сегменте и BMW, и Mercedes. Компания привезла в Мюнхен весь модельный ряд, демонстрируя, как она приучает к нему европейскую публику. Aito M5 — внедорожник начального уровня, который впервые появился на внутреннем рынке в 2022 году. Однако за прошедшее с момента презентации время он претерпел немало изменений. Это автомобиль средних размеров с низкой линией пояса и обтекаемой крышей. Aito M5 доступен в двух версиях. В первой используется один электродвигатель на задней оси с пиковой мощностью 200 кВт (268 л.с.). Он питается от литий-железо-фосфатной батареи CATL емкостью 83 кВт ч, обеспечивающей запас хода до 602 км. Во втором варианте под капотом установлен 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания, который питает тройную никель-металлогидридную батарею емкостью 42 кВт ч. В Китае Aito M5 стоит от 32200 до 35000 долларов.

Aito M8 — самый продаваемый в Китае полноразмерный внедорожник на новых источниках энергии. Его версия с увеличенным запасом хода поступила в продажу в апреле 2025 года. А полностью электрический M8 был выпущен в конце августа. Этот кроссовер выполнен в новейшем фирменном стиле с двумя фарами, соединенными светодиодной полосой, и скрытыми дверными ручками. Технологическая начинка машины впечатляет. Салон Aito M8 имеет два варианта сидений на выбор. Первый — предполагает два ряда по пять сидений. Второй вариант — шестиместный автомобиль с тремя рядами. В M8 установлен тройной экран на центральной консоли, состоящий из 12,3” LCD-панели приборов, 15,6” основного экрана и 16” монитора для переднего пассажира. Aito M8 также поддерживает проекционный дисплей дополненной реальности с изображением размером 68”. Цена Aito M8 на китайском рынке находится в пределах от 50400 до 63000 долларов.

Aito M9 — флагманский кроссовер бренда. Он отличается характерными фарами и задними фонарями в форме перчаток. Это также самая крупная модель Aito. M9 доступен в 5- и 6-местном вариантах. На центральной консоли M9 расположен большой тройной экран. Он объединяет в себе 12,3” LCD-панель приборов, 15,6” основной экран и 16” монитор для переднего пассажира. В Китае Aito M9 стоит от 65865 до 79880 долларов. Кроме автомобилей компания презентовала силовую установку Seres Super Range Extender пятого поколения, а также первую и на данный момент единственную платформу в отрасли Aito MF, совместимую с тремя новыми системами Energy Power.

Audi Concept C

В Мюнхен соседи из Ингольштадта привезли две громкие новинки. И больше всего разговоров было о первой из них — Audi Concept C. Ее уже успели назвать перерождением то ли TT, то ли R8. Успели поругать и похвалить, но все гости выставки совершенно точно ушли с фотографиями этого автомобиля в своих смартфонах. В Audi говорят, что дизайн концепт-кара был вдохновлен гоночными моделями Auto Union Type C 1936 года и Audi A6 III 2004 года. Яркая вертикальная решетка с узким прямоугольным рамочным фреймом, боковые поверхности, отсутствие заднего стекла, световая сигнатура с четырьмя элементами LED с кольцевым рисунком — лаконично, но интересно. Внутри — аскетизм, зато с физическими кнопками из алюминия. Ожидается, что серийный выпуск модели наладят ближе к 2027 году. Не исключено, что это произойдет на общей платформе с Porsche 718 EV. По мнениям экспертов, цена автомобиля составит около 100000 евро.

Кроме этого, на IAA представили Audi Q3 Sportback e-hybrid — гибридное кросс-купе. Автомобиль оснащен гибридной версией e-hybrid мощностью 200 кВт (около 268 л.с.). Комбинированный расход топлива составляет 1,7-2,2 л на 100 км. Старт продаж запланирован уже на эту осень. Как ожидается, в Германии цена составит около 50000 евро. Кстати, Audi E5 Sportback, который был разработан и производится в Китае на новом шанхайском заводе и который лишился привычных четырех колец на капоте, оказался довольно популярным. За первые полчаса на спортивный универсал поступило 10153 заказа. Новинка получила адаптивную пневмоподвеску, полноуправляемое шасси, продвинутую медиасистему со встроенным ассистентом на базе большой языковой модели и автопилот фирмы Momenta, аппаратная часть которого включает лидар и еще 26 радаров и камер. Конкурировать новинка будет с Zeekr 007 GT и Nio ET5 Touring.

Volkswagen ID. CROSS Concept

Volkswagen привез на IAA свой концепт компактного EV SUV — ID. CROSS, ориентированный на сегмент Volkswagen T-Cross. Это первый автомобиль из серии новых моделей, которые концерн официально запускает с 2026 года. ID. CROSS построен на платформе MEB+ с передним приводом, электромотор 155 кВт (208 л.с.) заявленной дальностью хода до 420 км (WLTP) и максимальной скоростью 175 км/ч. Серийный вариант должен появиться летом 2026 года. Еще одним знаковым моментом стало то, что Volkswagen отменяет цифровую маркировку и возвращается к истокам. Это значит, что нас ждут ID. Polo и ID. Polo GTI — EV-версии автомобильных бестселлеров с узнаваемыми названиями. VW ставит перед собой амбициозную стратегическую цель: занять 1/5 долю всего европейского рынка бюджетных электромобилей. Как у них это получится на фоне масштабной экспансии китайского автопрома в Европу, — посмотрим.

Škoda Vision O

У Škoda по традиции в линейке появятся близнецы новых Volkswagen, но компания представила концепта универсала Vision O. По сути, это реинкарнации Octavia, как считают эксперты. Концепт на 15 см длиннее актуальной версии Octavia и уступает по этому показателю только Superb в линейке бренда. Он демонстрирует будущее бренда в сегменте универсалов и эволюцию языка дизайна «Modern Solid». Название Vision O символизирует философию экономики замкнутого цикла (open economy), подчеркивая приверженность Škoda устойчивому развитию и инновациям. Концепт отличается аэродинамичным силуэтом, инновационной светотехникой и новым дизайном стоек, подчеркивая простор и функциональность, свойственные традициям бренда в производстве универсалов. В салоне главная роль отведена Horizon Display, растянувшемуся на всю ширину передней панели. Дополняют его вертикальный планшет мультимедиа и интеллектуальный ассистент Laura AI.

Avatr Vision Xpectra

На мюнхенском автосалоне дебютировал концептуальный автомобиль Avatr Vision Xpectra, больше похожий на футуристичный космический корабль, чем на авто. Avatr — дочерний бренд китайского автопроизводителя Changan называет свой концепт-кар «эмоциональной роскошью», а новостные ресурсы уже окрестили его «китайским Rolls-Royce» за премиальный дизайн и впечатляющую начинку. Длина автомобиля составляет 5,84 м, что больше, чем у Rolls-Royce Phantom. Верхняя часть кузова Avatr почти полностью выполнена из стекла, салон оснащен множеством технологий, которые управляются с помощью личного виртуального помощника. Однако ждать это чудо автомобильной промышленности и эстетики в массовом производстве в обозримом будущем не стоит. Пока это только футуристический концепт Avatr — заявка китайского бренда на работу в премиальном сегменте.

Polestar 5

Шведская компания Polestar представила пятое поколение своих популярных автомобилей. В основе Polestar 5 лежит концепт-кар Polestar Precept 2020 года. Как ожидается, Polestar 5 выйдет в двух версиях — двухмоторной, которая должна иметь запас хода около 640 км, и в скоростной версии, которая рассчитана на запас хода в 550 км. Polestar 5 имеет размеры лимузина, его длина составляет примерно 5 м. Polestar 5 был представлен как конкурент Lotus Emeya и Porsche Taycan в премиальном сегменте. Это самый высокопроизводительный Polestar на сегодняшний день, и со значительным отрывом. Базовая модель выдает 550 кВт (748 л.с.) и 812 Нм, чего достаточно, чтобы разогнать его до 100 км/ч за 3,8 секунды. Перейдите на Polestar 5 Performance, и мощность подскочит до 650 кВт (884 л.с.), в то время как крутящий момент превысит четырехзначную отметку в 1015 Нм, а разгон до 100 км/ч займет всего 3,1 секунды. Обе версии имеют максимальную скорость 250 км/ч, в то время как запас хода составляет 565 км для модели Performance и 670 км для стандартной. Пожалуй, более впечатляющим, чем вся эта производительность, является то, как выглядит Polestar 5. Это действительно поразительный автомобиль, даже в знаменитых сдержанных вариантах окраски Polestar. Цена двухмоторной версии Polestar 5 стартует от 119900 долларов, а скоростной — от 142900 долларов.

Porsche 911 Turbo S

Еще одна легендарная немецкая марка Porsche представила новый флагманский 911 — Turbo S. Эта линейка спортивных автомобилей родилась в далеком 1964 году и эволюционировала до гибридной модели. Мощность Turbo S достигает рекордных 711 л.с., отчасти благодаря гибридной силовой установке T-Hybrid с двумя электрическими турбокомпрессорами, работающими на выхлопных газах. Также автомобиль оснащен полным приводом и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды, что не под силу электромобилю. Создатели позиционируют Turbo S как премиальный автомобиль, удобный для вождения, неважно едете ли вы на нем по городу или участвуете в гонках.

Opel Vision GT

Opel представил необычную премьеру — виртуальный концепт Corsa GSE Vision Gran Turismo, созданный для игры GT7. Это электрический «хот-хетч» с двумя моторами суммарной мощностью 789 л.с. (с овербустом до 800 л.с.), разгоном до 100 км/ч за 2 секунды и максимальной скоростью 320 км/ч. Аккумулятор емкостью 82 кВт·ч при весе всего 1170 кг. Внешне концепт выглядит агрессивнее серийной Corsa: расширенные арки, антикрыло и мощный диффузор. Несмотря на виртуальный статус, Opel называет модель «пробой пера» для будущих GSE. Вероятно, линейку дополнят реальные «горячие» версии вроде электрической Corsa в духе Peugeot e-208 GTI.

Hyundai Ioniq 3

Компания Hyundai приехала на Мюнхенский автосалон с яркой премьерой — концептом Ioniq 3, который в 2026 году должен выйти в серийное производство. Сборка электромобилей стартует в Европе, и модель станет прямым конкурентом будущего Volkswagen Golf. При длине 4288 мм Ioniq 3 близок к хетчбэку VW, но выглядит гораздо динамичнее за счет купеобразной линии крыши, низкого капота и спортивных пропорций. В Hyundai называют концепт «аэрохетчем». Главный дизайнер Hyundai Саймон Лосби сразу предупредил: серийные версии будут проще, но такие детали, как прозрачный спойлер, диффузор и расширенные арки, вполне могут перекочевать в будущую «заряженную» модификацию N Performance. Салон концепта демонстративно уходит от привычных решений марки: здесь нет гигантского планшета, а интерфейс строится вокруг персонализируемых виджетов на панели. Технические данные пока держатся в секрете, но по логике проект связан с Kia EV4 и базируется на 400-вольтовой системе. Ожидаются версии с одним или двумя электромоторами, две батареи на выбор и запас хода до 628 км у топовых вариантов.

Linktour Alumi

Кажется, у марки Smart скоро может появиться грозный конкурент. На выставке IAA китайский бренд Linktour представил сразу несколько микрокаров, призванных изменить правила игры в городском сегменте. История новой марки уходит к фирме Yogomo, работавшей с 2008 года и занимавшейся созданием копий популярных машин в формате городских электрокаров. После выкупа доли Great Wall в проекте промышленным гигантом China Hongqiao Group дела марки пошли в гору, а сам производитель решил выйти на европейский рынок.

Модель Linktour Alumi — аналог Smart ForTwo. Автомобиль получил панорамную крышу, безрамочные двери и даже внешний дисплей с возможностью вывода на него пользовательской графики. Как и оригинальный Smart, этот ситикар имеет задний привод и заднемоторную компоновку. Мотор здесь, разумеется, электрический. Кузов выполнен из алюминия, а внешние панели — пластмассовые, что позволило уложить вес машины в 760 кг. Аккумулятор электрокара является частью силовой структуры кузова и интегрирован в него по технологии CTB (cell-to-body). Автомобиль получил две версии: легкий электрический квадрицикл и тяжелый электрический квадрицикл. В первом случае мощность мотора — 16 л.с. (65 Нм), во втором — 31 л.с. (110 Нм). Базовая версия снабжается аккумулятором емкостью 7,2 кВт∙ч и может проезжать без зарядки 120 км, топовая — аккумулятором емкостью 137,2 кВт∙ч, обеспечивающим запас хода в 180 км. Максимальная скорость — 45 и 90 км/ч соответственно. В салоне есть приборная панель на руле, мультимедийный экран диагональю 10,25”, разъемы USB Type-C, подключение по беспроводным протоколам Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth. О стоимости и сроках начала продаж пока ничего не сообщается.

BYD SEAL 6 DM-i Touring

BYD явился в Мюнхен с новинками, и главная из них — BYD SEAL 6 DM-i Touring — первый универсал марки, да еще и гибридный, на европейском рынке. Двигатель 1,5-литровый 4-цилиндровый мощностью 74 кВт (100 л. с.). Заявленная дальность хода машины на электротяге достигает 105 км (WLTP), а общая — 1350 км. По планам продажи этой модели стартуют в начале 2026 года, а цена для Европы будет в районе 30000 евро. Также BYD привезла в Европу компактный электрический Dolphin Surf с заявленной дальностью хода в 400 км. Его тоже начнут продавать в следующем году. И все упирается в завод, который BYD строит в Венгрии, и сборка на котором должна начаться уже в этом году. То есть бренды из Китая не только появляются на рынке Европы. Они уже начали локализацию своего производства там.