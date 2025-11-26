«SİMA İmza» представила инновационную функцию передачи подписи «QR-share»

В рамках цифровой подписи SİMA представлен новый механизм «QR-share», который обеспечивает ещё более удобный и безопасный способ передачи подписи. Благодаря данной функциональности владелец подписи может однократно передать своё право подписания документа другому лицу — бухгалтеру, уполномоченному сотруднику и др. — с помощью QR-ссылки.

Данное решение направлено на сокращение временных затрат в документообороте и повышение гибкости управления бизнес-процессами. Механизм прост в использовании и удобен для пользователя.

Процесс использования включает следующие этапы:

Лицо, выполняющее операции по подписанию и идентификации на любом электронном портале от имени владельца подписи, сканирует необходимый QR-код с помощью приложения «SİMA İmza». После того как QR-код считывается приложением «SİMA İmza», автоматически формируется уникальная ссылка для подписания документа. Ссылка отправляется владельцу подписи через любой удобный канал коммуникации. При переходе по ссылке владелец подписи автоматически перенаправляется в своё приложение «SİMA İmza». Пользователь подтверждает документ, завершив процесс подписания с помощью 6-значного PIN-кода, отпечатка пальца или Face ID. После успешного подписания документ автоматически отмечается в системе как подписанный, и процесс считается завершённым.

Новая опция предоставляет пользователям уникальную возможность передавать свои полномочия подписи другому лицу под собственным контролем. Данное решение особенно актуально для руководителей предприятий, которые могут безопасно перенаправлять право подписи уполномоченным сотрудникам компании, не сталкиваясь с дополнительными рисками. Поскольку передача через QR-код основана на личной аутентификации владельца подписи, он участвует в процессе, не раскрывая свои данные третьим лицам, и сохраняет полный контроль над каждым этапом. В приложении «SİMA İmza» пользователь самостоятельно видит, в какую систему осуществляется вход, какой документ выносится на подпись, и лично подтверждает операцию.

В настоящее время налогоплательщики имеют возможность получить цифровую подпись SİMA совершенно бесплатно. При оформлении сертификата в мобильном приложении предприниматель или юридическое лицо может указать промокод 6AYPULSUZ и пользоваться подписью на протяжении шести месяцев без внесения абонентской платы.

Необходимо отметить, что цифровая подпись нового поколения SİMA была создана в 2022 году ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding. Для получения цифровой подписи не требуется посещать центры обслуживания — достаточно скачать мобильное приложение «SİMA İmza» и пройти регистрацию удалённо.