Azercell получил международный сертификат CIPS «Этическое управление закупками и поставками»

Azercell Telecom получил Корпоративный Сертификат CIPS «Этическое управление закупками и поставками» (CIPS — Королевский институт закупок и поставок Великобритании). Компания стала единственным представителем Азербайджана в Реестре корпоративной этики CIPS, войдя в число всего около 170 компаний в мире, удостоенных этого сертификата.

Отдел закупок Azercell успешно завершил программу «Этическое управление закупками и поставками», основанную на ESG-принципах CIPS (экология, социальная политика и корпоративное управление), продемонстрировав высокий уровень ответственности в вопросах охраны окружающей среды, защиты прав человека, а также предотвращения коррупции и взяточничества.

Сертификат CIPS отражает системный подход Azercell к этике закупок и управлению цепочкой поставок. Компания последовательно внедряет международные стандарты этики в процесс закупок, укрепляет устойчивую цепочку поставок и развивает корпоративную систему управления на основе принципов ESG, демонстрируя высокие стандарты деловой этики, прозрачности и доверия.