«Обеспечение безопасности API в эпоху искусственного интеллекта — ключевая задача для каждой организации»

Стремительный рост числа приложений на базе искусственного интеллекта открывает перед поставщиками решений и услуг огромные возможности в области защиты API и периферийных развертываний. API становятся все более важными для обеспечения связи и других функций приложений генеративного искусственного интеллекта, а это значит, что услуги по обеспечению безопасности API, на чем специализируется копания F5, также становятся более востребованной. Все эти приложения взаимодействуют с ИИ-моделями, фабриками ИИ или корпоративными хранилищами данных — и все это взаимодействие осуществляется непосредственно через API. Поэтому обеспечение безопасности API становится жизненно необходимым. О нюансах построения такой защиты и о других новшествах, которые предоставляет компания F5 рынку, мы поговорили с директором канала F5 в Центральной и Восточной Европе Майклом Бергом (Michael Berg).

— Долгое время безопасность API была своего рода нишевой темой, которая с трудом привлекала к себе внимание. Как изменилась ситуация сегодня?

— Вы правы, безопасность API не привлекала особого внимания многих клиентов, но сейчас ситуация постепенно меняется. Возрастает важность современных приложений, распределенных в различных средах и использующих инфраструктуру Kubernetes. В связи с этим API больше нельзя игнорировать. Обеспечение безопасности API — ключевая тема и обязанность каждой организации, стремящейся обеспечить защиту своих данных. Необходимо сократить векторы угроз, и обеспечение безопасности API становится важной задачей.

— Резкий рост числа приложений на базе искусственного интеллекта сегодня бросает новые и серьезные вызовы безопасности API, особенно в edge-средах. Что F5 может противопоставить этому?

— Приложения на основе искусственного интеллекта (согласно прогнозу F5, следующему из последнего отчета о состоянии приложений, к 2028 году 80% всех приложений будут приложениями с ИИ) увеличивают вектор угроз для API. Приложения на основе искусственного интеллекта — это современные приложения, подключенные посредством API и взаимодействующие с различными сервисами и ИИ-агентами для обеспечения быстрого и качественного пользовательского опыта. С развитием искусственного интеллекта сложность инфраструктур API будет только возрастать, а сложность всегда являлась врагом безопасности. Поэтому, начиная с обнаружения API, F5 предлагает полный спектр услуг по защите этой инфраструктуры API от утечки данных и прочих угроз, предоставляя панели мониторинга для непрерывного анализа использования и конечных точек API.

— Какие еще возможности F5 видит в развитии искусственного интеллекта?

— Становится очевидным, что организации, не использующие искусственный интеллект, в будущем станут аутсайдерами. Искусственный интеллект может обеспечить лучший пользовательский опыт, а окупаемость инвестиций (ROI) в этом случае является высокой. Хотя многие организации уже используют базовые инструменты искусственного интеллекта и программы по управлению большими языковыми моделями (LLM), с появлением ИИ-агентов эти процессы могут быть автоматизированы, а эффективность повышена. Для достижения этой цели наличие структурированных данных в соответствующих репозиториях является обязательным условием. Так как с появлением инструментов поиска на базе искусственного интеллекта стал расти и объем http-трафика, балансировка нагрузки S3 — один из краеугольных камней продуктовой стратегии F5 — становится еще важнее.

— После приобретения NGINX, Shape и Volterra вы сильно продвинулись в развитии собственной SaaS-платформы. Что пользователи должны знать о ней в первую очередь?

— Клиенты все чаще используют SaaS-сервисы. Эта модель позволяет организациям более гибко расходовать ресурсы и быть более динамичными. Это является оптимальным решением для распределенной облачной платформы F5, которая также является SaaS-сервисом. Сервис проще в использовании и внедрении, а ИИ-агенты помогают с аналитикой трафика и настройками безопасности. Программируемая плоскость данных обеспечивает гибкость и больший контроль над организациями.

— Какую роль играет F5 Distributed Cloud в управлении сервисами ваших заказчиков?

— F5 Distributed Cloud разрабатывается как единая точка консоли управления на платформе безопасной доставки приложений F5. Таким образом, она обеспечивает аналитику и контроль над решениями F5 локально, в виртуальных и облачных средах, а также в средах Kubernetes. Поэтому F5 рекомендует каждому клиенту использовать F5 Distributed Cloud Platform для большей гибкости и контроля.

— Ваше предложение F5 Distributed Cloud Bot Defense представляет собой решение для обнаружения и предотвращения атак автоматизированных ботов на приложения и API. Насколько серьезно вы оцениваете угрозы от ботов уже сегодня и как в будущем может развиваться эта тенденция?

— Угрозы, исходящие от ботов, растут, особенно учитывая то, что искусственный интеллект используется злоумышленниками в качестве оружия при осуществлении атак на клиентов. Защита от ботов — это не только инструмент снижения затрат за счет сокращения нежелательного трафика, но и важный инструмент защиты организаций от автоматизированных атак, генерируемых искусственным интеллектом. F5 Bot Protection как раз предлагает набор инструментов, встроенных в распределенное облако F5 и глобальную инфраструктуру F5, которая обеспечивает чистый трафик на уровнях 3, 4 и 7.

— Что бы вы хотели, чтобы партнеры знали о F5 в первую очередь?

— В первую очередь я хочу отметить, что F5 защищает каждое приложение. Благодаря нашей платформе безопасной доставки приложений, мы обладаем уникальными возможностями для обеспечения последовательной и прозрачной защиты приложений в любой среде.

— В каких новых областях вы планируете развивать компетенции своих партнеров в Азербайджане?

— Вместе с нашим дистрибьютором в вашей стране мы постоянно работаем над расширением возможностей наших партнеров. От технических сессий, проводимых дистрибьютором по запросу, до еженедельных вебинаров F5 Friday Facts и ежеквартальных мероприятий Partner Connect Digital Accade, мы предоставляем нашим партнерам последние обновления и новости об экосистеме F5. Огромную поддержку в проведении таких мероприятий мы получаем и от нашего ключевого партнера в Азербайджане — R.I.S.K. Company, который недавно был удостоен статуса Gold Partner в рамках партнерской программы F5 UNITY+. Столь высокий уровень партнерства не только указывает на высокую квалификацию специалистов R.I.S.K. Company и их опыт в реализации масштабных проектов, но и является для компании дополнительным стимулом в вопросах продвижения решений F5 на рынке Азербайджана.

Кроме этого, компанией вводятся новые сертификации для специалистов по продажам и инженеров, и, конечно же, не стоит забывать про наши мероприятия для клиентов и партнеров AppWorld, которые проводятся в Лас-Вегасе, Лондоне и Берлине. Это прекрасная возможность учиться, встречаться и обсуждать вопросы с представителями F5.

