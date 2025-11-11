spot_img
12 ноября, 2025
Apple iPhone üçün 230 dollarlıq “corab” təqdim etdi

Apple yenidən göstərdi ki, dahiliklə absurd arasında sərhəd çox incədir. Şirkət yapon moda evi ISSEY MIYAKE ilə əməkdaşlıqda iPhone Pocket adlı qeyri-adi aksesuarı təqdim edib.

Dizaynerlərin fikrincə, iPhone Pocket — istənilən iPhone modelinə uyğunlaşan, birparça 3D toxuma texnologiyası ilə hazırlanmış parça “kapsuldur”. Material azca şəffafdır, bu da telefonu çıxarmadan ekranı görməyə imkan verir. Aksesuar xarici görünüşcə corabı xatırladır və onu əldə, çantada və ya çiyindən asılmış şəkildə daşımaq olar.

Apple bildirir ki, bu dizayn “istifadəçi ilə cihaz arasındakı əlaqəni yeni formada açır” və “iPhone-u daşıma təcrübəsinə fərdi zövq qatır”. Şirkət “şən rəng palitrası” və “ümumi estetika”dan danışır, ISSEY MIYAKE isə konsepsiyanın “əşyaya sahib olma sevincindən” ilhamlandığını vurğulayır.

iPhone Pocket 14 noyabrdan satışa çıxacaq. Qısa kəmərli versiya 149,95 dollar, uzun kəmərli variant isə 229,95 dollar qiymətindədir.

