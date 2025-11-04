Apple-in 2026-cı ildə təqdim edəcəyi cihazların siyahısı məlum olub.

Gələn il Apple şirkəti 50 illik yubileyini qeyd edəcək və Bloomberg-in məlumatına görə, bu münasibətlə “çox maraqlı yeniliklər” hazırlanır. Artıq internetdə brendin 2026-cı ildə təqdim edə biləcəyi yeni cihazların qeyri-rəsmi siyahısı da yayılıb.
Mənbənin məlumatına əsasən, gələn il Apple büdcə seqmentinə aid iPhone 17e, A18 prosessorlu yeni iPad, MacBook Air (M5) təqdim edəcək, həmçinin MacBook Pro (M5 Pro və M5 Max) modellərini yeniləyəcək və yeni monitorlar göstərəcək. Nəşr həmçinin Apple-ın ilk ağıllı ekranını masaüstü və divara quraşdırılan variantlarda təqdim edəcəyini proqnozlaşdırır.
Bununla yanaşı, şirkətdən Siri üçün böyük yeniləmə də gözlənilir. Eyni zamanda ağıllı ev sistemləri üçün (məsələn, təhlükəsizlik kameraları kimi) yeni qurğuların da anonsu mümkündür — onların satışının 2026-cı ilin sonuna planlaşdırıldığı bildirilir.
Payızda isə iPhone 18 seriyasının, növbəti nəsil Apple Watch saatlarının və yeni iPad mini-nin təqdimatı gözlənilir. Elə həmin dövrdə şirkətin ilk qatlana bilən iPhone modelini də təqdim edəcəyi ehtimal olunur.
Nəhayət, 2026-cı ilin sonunda Apple-ın M6 Pro və M6 Max çipləri, eləcə də sensorlu OLED ekranla təchiz edilmiş MacBook Pro modellərini təqdim edəcəyi bildirilir. Eyni təqdimatda M5 çipli Mac mini və Mac Studio modellərinin də nümayişi mümkündür.