7000 mAh batareya ilə Motorola G67 Power 5G təqdim olundu

Motorola şirkəti G seriyasına yeni model – G67 Power 5G smartfonunu əlavə edib. Yeni cihaz böyük tutumlu batareya, sürətli ekran və davamlı korpus ilə seçilir, həmçinin MIL-810H standartına uyğun qoruma səviyyəsinə malikdir.
Smartfonun ön hissəsində 6,7 düymlük IPS ekran yerləşir. Ekran Full HD+ (1080×2400 piksel) təsvir ölçüsünə, 120 Hz yeniləmə tezliyinə, 20:9 nisbətinə və HDR10+ dəstəyinə malikdir. Displey Corning Gorilla Glass 7i şüşəsi ilə qorunur, korpus isə MIL-810H sertifikatı ilə təsdiqlənmiş zərbəyə qarşı dayanıqlıq və IP64 səviyyəli su və tozdan qoruma təmin edir.
Performansa Snapdragon 7s Gen 2 prosessoru cavabdehdir. Ona 8 GB RAM (virtual olaraq 24 GB-a qədər genişlənə bilir) və 256 GB daxili yaddaş qoşulub. Enerjini 7000 mAh tutumlu batareya təmin edir, həmçinin 30 Vt sürətli şarj dəstəklənir. İstehsalçıya görə, cihaz 130 saata qədər musiqi dinləmə, 33 saata qədər video izləmə və 49 saata qədər danışıq imkanı verir.
Əsas kamera Sony LYT-600 sensoru ilə 50 MP təsvir ölçüsünə malikdir, ultra-geniş bucaqlı modul isə 8 MP sensorla təchiz olunub. Ön kamera 32 MP həllinə malikdir. Çəkiliş funksiyalarına Full HD (30 kadr/s) videoyazma, Dual Capture, Timelapse, Slow Motion və Audio Zoom rejimləri daxildir.
Cihaz iki diapazonlu Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS və GLONASS dəstəyi ilə gəlir, həmçinin Dolby Atmos və Hi-Res Audio dəstəkli stereo dinamiklərlə təchiz olunub.
Motorola G67 Power 5G üç Pantone rəng variantında təqdim olunur: Parachute Purple (bənövşəyi), Pantone Blue Curacao (göy) və Pantone Cilantro (tünd yaşıl). Başlanğıc konfiqurasiya 8/128 GB üçün qiymət $180-dan başlayır.