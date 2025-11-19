Роботlaşdırılmış Honor Robot Phone smartfonu göstərildi

Oktyabrda təqdim edilən Honor Robot Phone-un rəsmi debütü 2026-cı ildə MWC sərgisində gözlənilsə də, şirkət gözləmədən xüsusi smartfonunu Honor User Carnival tədbirində ilk dəfə canlı göstərib. Cihazın əsas özəlliyi – robotlaşdırılmış “qol” üzərində quraşdırılmış kamera – tədbirin əsas diqqət mərkəzi olub.
Smartfon bir neçə fərqli korpus variantında nümayiş etdirilib. Model: qara, ağ və qızılı rənglərdə, arxa paneli isə şüşə və ya süni dəri materiallarında təqdim olunub.
Robot Phone-un əsas fərqləndirici xüsusiyyəti — korpusun içində gizlənən, çıxarıla bilən asma kamera moduludur. Kamera balaca kardanik mexanizm üzərində yuxarı qalxır və bu sayədə müxtəlif bucaqlara çevrilə bilir. Honor-un sözlərinə görə, bu kamera bir sıra süni intellekt funksiyaları ilə təchiz olunacaq: obyektləri izləmək, kadrdakı hərəkətə cavab vermək və çəkiliş prosesini avtomatik idarə etmək kimi imkanlar təqdim ediləcək.
Şirkət daha əvvəl Robot Phone-un kommersiya versiyasını buraxmağı planlaşdırdığını açıqlamışdı, lakin hələlik texniki xüsusiyyətlər və satışa çıxma tarixi barədə məlumat verilməyib.