20 ноября, 2025
Xiaomi отчиталась об отличных результатах третьего квартала

Компания Xiaomi опубликовала отчет за третий квартал 2025 финансового года. Отмечается, что все подразделения показали отличные результаты. Общая выручка за квартал составила более $14 млрд, рост на 22,3% в годовом выражении. Чистая прибыль взлетела на 80,9%, до $1,6 млрд.

Бизнес Xiaomi по производству смартфонов на данное время хорошо налажен: продажи растут уже девять кварталов подряд. За прошлый квартал компания реализовала 43,3 млн. устройств по всему миру. Xiaomi входит в тройку лидеров среди поставщиков смартфонов по всему миру и занимает второе место в Китае. Выручка подразделения смартфонов составила около $6,47 млрд. Отмечается более высокий спрос на смартфоны в ценовом сегменте $560–$845, на которые пришлось 18,9% от общего объема поставок. Флагманские смартфоны линейки Xiaomi 17 продаются на 30% лучше, чем предыдущая топовая линейка. На модели Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max приходится более 80% продаж, а на базовую модель Xiaomi 17 — менее 20%.

В сегменте беспроводных наушников Xiaomi занимает второе место в мире по поставкам и первое место на китайском рынке, а на рынке планшетов находится в пятерке лидеров (третье место в Китае). Подразделение Xiaomi, занимающееся устройствами для умного дома, отмечает своего рода юбилей: на платформе компании подключено более 1 млрд. устройств Интернета вещей. Выручка в этом сегменте составила около $3,8 млрд., рост — на 5,6% в годовом исчислении.

Выручка от направления, включающего в себя умные электромобили, ИИ и другие подобные решения, достигла $4,1 млрд. За третий квартал было реализовано 108 796 авто по сравнению с 81 302 во втором квартале. В октябре компания поставила 40 тыс. электромобилей. Модель Xiaomi YU7 стала лидером продаж среди кроссоверов в Китае в октябре.

