Xiaomi отчиталась об отличных результатах третьего квартала

Компания Xiaomi опубликовала отчет за третий квартал 2025 финансового года. Отмечается, что все подразделения показали отличные результаты. Общая выручка за квартал составила более $14 млрд, рост на 22,3% в годовом выражении. Чистая прибыль взлетела на 80,9%, до $1,6 млрд.

Бизнес Xiaomi по производству смартфонов на данное время хорошо налажен: продажи растут уже девять кварталов подряд. За прошлый квартал компания реализовала 43,3 млн. устройств по всему миру. Xiaomi входит в тройку лидеров среди поставщиков смартфонов по всему миру и занимает второе место в Китае. Выручка подразделения смартфонов составила около $6,47 млрд. Отмечается более высокий спрос на смартфоны в ценовом сегменте $560–$845, на которые пришлось 18,9% от общего объема поставок. Флагманские смартфоны линейки Xiaomi 17 продаются на 30% лучше, чем предыдущая топовая линейка. На модели Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max приходится более 80% продаж, а на базовую модель Xiaomi 17 — менее 20%.

В сегменте беспроводных наушников Xiaomi занимает второе место в мире по поставкам и первое место на китайском рынке, а на рынке планшетов находится в пятерке лидеров (третье место в Китае). Подразделение Xiaomi, занимающееся устройствами для умного дома, отмечает своего рода юбилей: на платформе компании подключено более 1 млрд. устройств Интернета вещей. Выручка в этом сегменте составила около $3,8 млрд., рост — на 5,6% в годовом исчислении.

Выручка от направления, включающего в себя умные электромобили, ИИ и другие подобные решения, достигла $4,1 млрд. За третий квартал было реализовано 108 796 авто по сравнению с 81 302 во втором квартале. В октябре компания поставила 40 тыс. электромобилей. Модель Xiaomi YU7 стала лидером продаж среди кроссоверов в Китае в октябре.