Wacom MovinkPad Pro 14 — графический планшет с OLED-экраном для художников

Компания Wacom представила портативный графический Android-планшет MovinkPad Pro 14, предназначенный для создателей контента. Устройство получило большой дисплей и фирменный стилус Wacom Pro Pen 3.

Wacom MovinkPad Pro 14 оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Типичная яркость составляет 400 нит, пиковая – 900 нит, контрастность — 100 000:1. Заявлен 100% охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3. Для комфорта глаз экран оснащен антибликовым покрытием и олеофобным слоем, предотвращающим появление отпечатков пальцев. По словам компании, текстурированная поверхность дисплея обеспечивает художникам ощущение рисования, как на бумаге.

Планшет поставляется с пером Wacom Pro Pen 3 с 8192 уровнями чувствительности к давлению, разрешением 5080 линий на дюйм и диапазоном наклона 60°. В нем используется технология электромагнитного резонанса компании, что устраняет необходимость в зарядке или батарейках. Входящие в комплект сменные наконечники позволяют использовать разные стили рисования. Планшет также можно использовать в качестве внешнего монитора для рисования на ПК и Mac.

За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с 12 Gb оперативной памяти и накопителем на 256 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Планшет работает под управлением Android 15 с предустановленными приложениями для любителей рисования. Художники могут получить доступ ко всем своим работам через Wacom Shelf, который отображает хранящиеся на устройстве работы в форматах bmp, clip, heic, jpeg, png, tiff и webp. В список характеристик также входят аккумулятор на 10 000 мАч, порт USB-C, двойные микрофоны, стереодинамики, GPS и датчик освещенности. Есть поддержка модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Габариты устройства составляют 323,3 x 210 x 5,9 мм, вес — 699 гр.

Wacom MovinkPad Pro 14 появится в продаже этой осенью по цене $899,95. В цену устройства входит годовая лицензия на программу Clip Studio Paint Debut.