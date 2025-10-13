spot_img
14 октября, 2025
Vivo X300 və X300 Pro kameraları ilə çəkilmiş ilk fotolar yayımlandı

vivo-nun yeni flaqmanlarının təqdimatından dərhal sonra 4PDA redaksiyası X300X300 Pro smartfonları ilə qısa foto sınaq keçirməyə nail olub.

Xatırladaq ki, vivo-nun bu dəfəki foto flaqmanları SonySamsung şirkətlərinin ən qabaqcıl sensorları ilə təchiz olunub.

vivo X300-ün (baza versiya) kamera xüsusiyyətləri:

  • Əsas kamera: 200 MP — Ultra-Sensing Sensor Samsung HPB, 1/1,4″, f/1.68

  • Teleobyektiv: 50 MP — Sony LYT-602, 1/1,95″, f/2.57

  • Ultra-geniş bucaqlı obyektiv: 50 MP — Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0

Aşağıda X300 modeli ilə çəkilmiş nümunə fotolar təqdim olunur.

vivo X300 Pro-nun kamera xüsusiyyətləri:

  • Əsas kamera: 50 MP — Sony LYT-828 sensoru, Gimbal-Grade stabilizasiya (CIPA 5.5, ±1,5°), VCS 3.0, 1/1,28″, f/1.57

  • Teleobyektiv: 200 MP — Ultra-Sensing Sensor Samsung HPB, 1/1,4″, f/2.67

  • Ultra-geniş bucaqlı obyektiv: 50 MP — Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0

Aşağıda isə X300 Pro ilə çəkilmiş fotoları görə bilərsiniz.

Yeni modellərin bütün xüsusiyyətləri ilə ətraflı şəkildə tanış olmaq üçün əsas materialımıza baxa bilərsiniz.

