Vivo X300 və X300 Pro kameraları ilə çəkilmiş ilk fotolar yayımlandı

vivo-nun yeni flaqmanlarının təqdimatından dərhal sonra 4PDA redaksiyası X300 və X300 Pro smartfonları ilə qısa foto sınaq keçirməyə nail olub.
Xatırladaq ki, vivo-nun bu dəfəki foto flaqmanları Sony və Samsung şirkətlərinin ən qabaqcıl sensorları ilə təchiz olunub.
vivo X300-ün (baza versiya) kamera xüsusiyyətləri:
-
Əsas kamera: 200 MP — Ultra-Sensing Sensor Samsung HPB, 1/1,4″, f/1.68
-
Teleobyektiv: 50 MP — Sony LYT-602, 1/1,95″, f/2.57
-
Ultra-geniş bucaqlı obyektiv: 50 MP — Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0
Aşağıda X300 modeli ilə çəkilmiş nümunə fotolar təqdim olunur.
vivo X300 Pro-nun kamera xüsusiyyətləri:
-
Əsas kamera: 50 MP — Sony LYT-828 sensoru, Gimbal-Grade stabilizasiya (CIPA 5.5, ±1,5°), VCS 3.0, 1/1,28″, f/1.57
-
Teleobyektiv: 200 MP — Ultra-Sensing Sensor Samsung HPB, 1/1,4″, f/2.67
-
Ultra-geniş bucaqlı obyektiv: 50 MP — Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0
Aşağıda isə X300 Pro ilə çəkilmiş fotoları görə bilərsiniz.