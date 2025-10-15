spot_img
15 октября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныVivo X300 Pro AnTuTu testlərində Xiaomi 17 Pro Max-ı geridə qoydu

Vivo X300 Pro AnTuTu testlərində Xiaomi 17 Pro Max-ı geridə qoydu

Məşhur insayder Sudhanshu Ambhore iki yeni Android flaqmanının AnTuTu test nəticələrini paylaşdı — Vivo X300 Pro (Dimensity 9500) və Xiaomi 17 Pro Max (Snapdragon 8 Elite).

Nəticələrə əsasən, Vivo X300 Pro ümumilikdə 3 956 885 xal, Xiaomi 17 Pro Max isə 3 731 077 xal toplayıb. Bundan əlavə, Vivo modeli CPU, GPU və yaddaş performansı üzrə ayrı testlərdə də Xiaomi flaqmanını qabaqlayıb.

Bununla belə, soyutma sistemi baxımından üstünlük Xiaomi 17 Pro Max-a məxsusdur: sınaqlar zamanı onun temperaturu 41°C, vivo X300 Pro-da isə 44,5°C olub.

Предыдущая статья
ChatGPT получит возможность вести «эротические беседы» с совершеннолетними пользователями
Следующая статья
Samsung açıqladı: ilk Galaxy XR eynəyi 21 oktyabrda təqdim olunacaq
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,869ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»