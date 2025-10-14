Vivo Pad 5e planşeti təqdim olundu: böyük ekran, Snapdragon 8 çipi və sürətli şarj

Vivo planşet ailəsi daha bir model – vivo Pad 5e ilə genişləndi. Bu, seriyanın ən əlçatan planşeti olsa da, texniki göstəricilərinə görə daha çox fləqman modellərə yaxındır.
Vivo Pad 5e 12,1 düymlük IPS ekranla təchiz olunub. Ekranın qətnaməsi 2800×1968 piksel, yeniləmə tezliyi isə 144 Hz təşkil edir. Bundan əlavə, Soft Light Edition adlı xüsusi versiya da təqdim olunub — bu modeldə ekran parıltıəleyhinə örtüklə qorunur.
Planşetin «ürəyində» Snapdragon 8s Gen 3 prosessoru yer alır. Ən güclü konfiqurasiyada cihaz 16 GB RAM və 512 GB daxili yaddaşla təklif olunur. 10 000 mA·s tutumlu batareya 44 vattlıq sürətli şarj yığmanı dəstəkləyir. Əsas kameranın icazəsi 8 MP, ön kameranın isə 5 MP-dir.
Yeni model Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 və USB 3.2 Gen 1 Type-C portu ilə təchiz olunub. Planşet böyük ekranlar üçün optimallaşdırılmış OriginOS 5 interfeysində çalışır.
Yeni modelin satışına 17 oktyabrda start veriləcək. Çin bazarında qiymətlər isə aşağıdakı kimidir:
-
8 + 128 GB — 280 dollar
-
8 + 128 GB Soft Light Edition — 309 dollar
-
8 + 256 GB — 323 dollar
-
8 + 256 GB Soft Light Edition — 351 dollar
-
12 + 256 GB — 365 dollar
-
16 + 512 GB — 421 dollar