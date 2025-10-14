spot_img
14 октября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииПланшетыVivo Pad 5e planşeti təqdim olundu: böyük ekran, Snapdragon 8 çipi və...

Vivo Pad 5e planşeti təqdim olundu: böyük ekran, Snapdragon 8 çipi və sürətli şarj

Vivo planşet ailəsi daha bir model – vivo Pad 5e ilə genişləndi. Bu, seriyanın ən əlçatan planşeti olsa da, texniki göstəricilərinə görə daha çox fləqman modellərə yaxındır.

Vivo Pad 5e 12,1 düymlük IPS ekranla təchiz olunub. Ekranın qətnaməsi 2800×1968 piksel, yeniləmə tezliyi isə 144 Hz təşkil edir. Bundan əlavə, Soft Light Edition adlı xüsusi versiya da təqdim olunub — bu modeldə ekran parıltıəleyhinə örtüklə qorunur.

Planşetin «ürəyində» Snapdragon 8s Gen 3 prosessoru yer alır. Ən güclü konfiqurasiyada cihaz 16 GB RAM və 512 GB daxili yaddaşla təklif olunur. 10 000 mA·s tutumlu batareya 44 vattlıq sürətli şarj yığmanı dəstəkləyir. Əsas kameranın icazəsi 8 MP, ön kameranın isə 5 MP-dir.

Yeni model Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 və USB 3.2 Gen 1 Type-C portu ilə təchiz olunub. Planşet böyük ekranlar üçün optimallaşdırılmış OriginOS 5 interfeysində çalışır.

Yeni modelin satışına 17 oktyabrda start veriləcək. Çin bazarında qiymətlər isə aşağıdakı kimidir:

  • 8 + 128 GB — 280 dollar

  • 8 + 128 GB Soft Light Edition — 309 dollar

  • 8 + 256 GB — 323 dollar

  • 8 + 256 GB Soft Light Edition — 351 dollar

  • 12 + 256 GB — 365 dollar

  • 16 + 512 GB — 421 dollar

Предыдущая статья
Камера моментальной печати Fujifilm instax mini LiPlay+ объединяет в себе функции съемки, печати и звукозаписи фото
Следующая статья
Vivo TWS 5: səsboğucu, Hi-Fi dəstəyi və 12 saatlıq şarj davamlılığı olan yeni qulaqlıqlar təqdim olundu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,869ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»