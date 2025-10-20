spot_img
21 октября, 2025
В работе Amazon Web Services произошел массовый сбой

Amazon Web Services

В работе Amazon Web Services произошел массовый сбой. Неполадки начались около 9 часов утра по центральноевропейскому времени в понедельник.

Пользователи по всему миру массово жалуются не недоступность многих игр, сервисов и сайтов. Компания уже знает о проблеме и активно работает над ее решением. На странице поддержки сообщается, что наблюдается «повышенное количество ошибок и задержек в ряде сервисов AWS в регионе US-EAST-1».

Amazon Web Services (AWS) предоставляет инфраструктуру, лежащую в основе большей части интернета, и обеспечивает своим клиентам доступ к серверам, базам данных и хранилищам без необходимости создавать собственную инфраструктуру.

