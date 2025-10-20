«DiVi — это ваш надёжный технологический партнёр»

3 октября в отеле Ritz-Carlton состоялась ежегодная Партнерская Конференция, организованная азербайджанской компанией-дистрибьютором DiVi. Мероприятие, участие в котором приняли представители локальных компаний-партнеров, позволило познакомиться с новыми продуктами, сервисами и новыми партнерскими программами, представленными в этот день международными производителями IT-оборудования. Кроме того, в течение всего мероприятия в конференц-зале функционировала демо-зона, в которой гости могли протестировать новейшее оборудование и получить консультации специалистов вендоров и дистрибьютора. В этом году Партнерская Конференция DiVi отмечала свой 20-летний юбилей, поэтому было очень интересно побеседовать с генеральным директором DiVi Эмином Гулиевым о достижениях компании и будущих планах.

— Прежде всего, разрешите вас поздравить с успешным проведением 20-й Партнерской Конференции! Как вы сами оцениваете путь, который проделала компания DiVi за эти годы?

— Спасибо! Для нас это действительно важная веха. Компания DiVi начала свою историю в 1991 году под названием «Деви». Тогда мы занимались программированием и сборкой компьютеров. Это было время становления IT-сферы в регионе. А уже в 1994 году, после ребрендинга, мы сменили свое название на DiVi и начали развиваться как дистрибьюторская компания. С тех пор мы работаем с крупнейшими мировыми брендами и развиваем IТ-рынок Азербайджана и всего Южного Кавказа.

— На вашей конференции прозвучали имена крупнейших производителей. С какими брендами вы сотрудничаете сейчас?

— Наш брендовый портфель — один из самых широких в регионе. Мы работаем с более чем 30 производителями, среди которых Canon, Epson, HPE, Kingston, Lenovo, Motorola, Smart и другие. Каждый бренд мы выбираем, исходя из актуальности предлагаемых ими решений для наших клиентов и партнеров.

— В программе ваших последних конференций много решений от Lenovo. Это ваш ключевой партнер?

— Да, у нас давние и крепкие отношения с Lenovo. Это бренд, который стабильно демонстрирует высокий уровень технологий и востребованность в корпоративном сегменте. Их оборудование — это надежность и гибкость, особенно в условиях быстро меняющихся задач.

— Немало внимания вы уделяете именно серверным решениям. Какие направления DiVi охватывает в этом сегменте?

— Это одно из стратегических направлений развития DiVi. Являясь дистрибьютором и Hewlett Packard Enterprise (HPE), и Lenovo, мы также представляем их техническую поддержку в Азербайджане. Также мы являемся дистрибьютором Nutanix — ведущего поставщика гиперконвергентных решений, которые позволяют клиентам строить гибкие, масштабируемые и эффективные IТ-инфраструктуры. Кроме того, мы предлагаем решения от A10 Networks в области кибербезопасности, балансировки нагрузки и управления сетевым трафиком. Эти технологии особенно востребованы среди банков, телекоммуникационных операторов и дата-центров.

— Со сцены прозвучала интересная деталь — вы являетесь Platinum Partner Canon. Это достаточно серьезный статус.

— Да, и мы гордимся этим. DiVi — единственный Platinum Partner Canon в Закавказье. Это результат долгосрочного сотрудничества, профессионализма нашей команды и высокого уровня экспертизы. Данный статус позволяет нам предлагать клиентам более широкий спектр решений Canon, а также доступ к эксклюзивной поддержке и продуктам.

— В рамках конференции вы упомянули о расширении портфеля партнеров. Какие бренды в ближайшее время войдут в портфель DiVi?

— Мы постоянно пополняем наш портфель новыми актуальными брендами и решениями. Уже подписаны новые контракты с такими производителями, как Barco ClickShare и Red Square. Эти партнерства усилят наши позиции в сегменте AV-решений и корпоративных презентационных систем, где мы наблюдаем растущий интерес со стороны бизнеса.

— Кстати о сервисе. DiVi оказывает техническую поддержку?

— Безусловно. У нас есть собственный сервисный центр, в котором работают сертифицированные инженеры. Мы обслуживаем продукцию таких производителей, как HPE, Lenovo, Canon, Epson и других брендов, предлагая услуги от установки и настройки до гарантийного и постгарантийного сервиса. Это часть нашей философии: не просто продавать, а сопровождать клиента на каждом этапе.

— Какую роль играет Партнерская Конференция DiVi в жизни вашей компании и отрасли в целом?

— Очень большую! В этом году мы провели Партнерскую Конференцию в 20-й раз. Это мероприятие стало ежегодной площадкой для обмена знаниями и опытом. В рамках первой, официальной, части наши партнеры делятся информацией о новинках рынка, проводят обучающие сессии. После этого конференция перетекает в гала-вечер, на котором мы предоставляем возможность всем гостям укрепить свои связи в неформальной обстановке. Это не просто праздник — это подтверждение нашего доверия и общего вектора развития.

— Какие задачи вы поставили перед собой после прошедшей конференции?

— Главная цель — продолжение развития компании. Мы хотим быть теми, кто первым приносит инновации в регион. Для этого мы расширяем портфель, обучаем сотрудников, усиливаем сервис.

Также мы планируем укрепить присутствие на Южном Кавказе и выйти на новые рынки. Главное — это доверие наших партнеров и эффективность решений для клиентов.

— И последний вопрос: как бы вы в одном предложении охарактеризовали компанию DiVi сегодня?

— DiVi — это надежный технологический партнер, который идет в ногу с рынком и помогает другим расти вместе с нами. И я еще раз хочу поблагодарить всех участников Партнерской Конференции DiVi. Вы часть нашей совместной истории!