Toyota 2027-ci ilə qədər bərk elektrolitli batareyaya malik elektromobil buraxmağı planlaşdırır

Yaponiyanın Toyota şirkəti açıqlayıb ki, dünyanın ilk bərk elektrolitli (solid-state) batareyalı elektromobilini 2027-ci ilə qədər bazara çıxarmağı hədəfləyir. Bu texnologiya daha sürətli şarj yığımı, artırılmış yürüş məsafəsi və uzunömürlü batareya istismarı ilə fərqlənəcək. Bununla belə, ekspertlər hesab edirlər ki, laboratoriya mərhələsindən kütləvi istehsala keçid avtomobil istehsalçılarının düşündüyündən daha çətin ola bilər.
Yaxın zamanda Toyota, Sumitomo Metal Mining şirkəti ilə bərk elektrolitli batareyalar (SSB) üçün katod materiallarının birgə istehsalı barədə tərəfdaşlıq elan edib. Bu növ batareyalar mayeləşdirilmiş elektrolit yerinə bərk elektrolit istifadə edir və nəticədə daha dayanıqlı və aşınmaya davamlı olur.
Hər iki şirkət 2021-ci ildən bəri ortaq tədqiqatlar aparır və artıq kütləvi istehsala uyğun yeni tip katod materialı hazırladıqlarını bildiriblər. Toyota-nın sözlərinə görə, bu irəliləyiş bərk batareyaların elektromobillərdə praktik tətbiqinə gələcək 2–3 il ərzində şərait yarada bilər.
Bu yarışda digər nəhəng istehsalçılar da aktiv iştirak edir. Çinin CATL və BYD şirkətləri oxşar texnologiyalar üzərində işləyir, SAIC MG isə artıq yarı bərk batareyalı ilk seriyalı avtomobil — MG 4 modelini təqdim edib. Bundan əlavə, Mercedes-Benz 1200 km yürüş məsafəsinə malik EQS prototipini sınaqdan keçirib, BMW i7 isə 390 Vt·s/kq enerji sıxlığı ilə rekord nəticə göstərib.