Представлен QNAP TVS-AIh1688ATX — сетевой накопитель на базе искусственного интеллекта с производительностью 36 TOPS!

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, представила, сегодня представила TVS-AIh1688ATX — сетевой накопитель корпоративного класса на базе искусственного интеллекта, который базируется на новейших процессорах Intel Core Ultra и нейронных процессорах (NPU), обеспечивающих общую производительность ИИ до 36 TOPS. Разработанный для аналитики изображений и видео на базе ИИ, виртуализации, обработки мультимедиа и крупномасштабного резервного копирования, TVS-AIh1688ATX предлагает 12 отсеков для жестких дисков SATA и 4 слота для твердотельных накопителей U.2 NVMe/SATA, а также поддерживает архитектуру High Availability (HA), Thunderbolt 5 и сетевое расширение 100GbE, что делает его мощной периферийной платформой хранения данных для ИИ-решений для предприятий, готовых к будущим вызовам.

«Компаниям, работающим с ИИ и большими объемами данных, нужна не только скорость, но и гибкая масштабируемая инфраструктура, — отметил менеджер по продуктам QNAP Энди Чуан (Andy Chuang). — С TVS-AIh1688ATX мы обеспечиваем сбалансированные вычислительные возможности, удобство хранения данных и совместной работы, помогая клиентам уверенно управлять данными, вычислениями и командной работой по мере усложнения бизнес-задач».

Ключевые особенности TVS-AIh1688ATX:

Производительность ИИ-решений на новом уровне: система оснащена процессором Intel Core Ultra 9 (24 ядра, 24 потока, до 5,6 ГГц) или Intel Core Ultra 7 (20 ядер, 20 потоков) со встроенным нейропроцессором (NPU), графическим процессором (GPU) и поддержкой AES-NI. Система обеспечивает производительность до 36 TOPS — идеальное решение для обработки ИИ-данных, анализа изображений и мультимедийных задач.

Встроенная графика Intel Arc: обеспечивает эффективное ускорение GPU для обработки изображений и видео высокого разрешения, позволяя параллельно выполнять визуальные и вычислительные задачи.

Память DDR5 ECC: поддерживает до 192 ГБ памяти для повышения производительности и надежности системы, идеально подходит для виртуализации, обучения ИИ и приложений с большими объемами данных.

Четыре слота U.2 NVMe PCIe Gen 4 x2 / SATA SSD: обеспечивают высокоскоростные пулы хранения на основе SSD-накопителей или ускорение кэширования для чувствительных к задержкам приложений, таких как виртуализация, доступ к моделям ИИ и монтаж видео 4K/8K.

Встроенные 2 порта 10GBASE-T (10G/1G) и 2 порта 2.5GbE: поддерживают объединение портов и отказоустойчивость. Опциональное расширение PCIe 25GbE или 100GbE обеспечивает масштабируемость сети в будущем.

3 слота расширения PCIe Gen 4: расширяются сетевыми картами 10/25/100GbE, картами расширения хранилища или картами QM2 для добавления SSD M.2 или дополнительных портов LAN.

Расширение до петабайтного хранилища: легко масштабируется до хранилища петабайтного уровня путем подключения модулей QNAP JBOD. Идеально подходит для долгосрочного архивирования и хранения данных в соответствии с нормативными требованиями. Поддержка USB 4 и Thunderbolt 5 включает 2 порта USB 4 Type-C (совместимых с Thunderbolt 3/4) и поддерживает карту расширения QXP-T52P Thunderbolt 5, что позволяет подключить до четырех рабочих станций для редактирования напрямую — идеальное решение для совместной работы с медиаконтентом и высокоскоростных творческих процессов.

Операционная система QuTS Hero на базе ZFS: предоставляет функции корпоративного уровня, включая самовосстановление, защиту от сбоев питания ZIL, WORM для обеспечения неизменности данных, дедупликацию данных в режиме реального времени, практически неограниченное количество снимков и SnapSync для аварийного восстановления (DR).

Высокая доступность: создавайте кластеры High Availability (HA) в режиме «активный-пассивный» с двумя системами NAS для обеспечения непрерывности бизнеса и минимизации незапланированных простоев.

Резервное копирование в гибридном облаке с myQNAPcloud One: поддерживает как файловое, так и объектное хранилище S3 с бесплатной передачей данных. Легко создавайте стратегию резервного копирования на удаленную площадку и управляйте данными в единой гибридной облачной среде.

Оформить заявку на приобретение TVS-AIh1688ATX можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Предоставляется гарантия на 3 года с возможностью продления до 5 лет за отдельную плату. Ориентировочная цена устройства на условиях MSRP: