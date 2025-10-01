spot_img
1 октября, 2025
spot_img
ДомойAVФототехникаSony 105 MP-lik yüksək sürətli IMX927 kamera sensorunu təqdim etdi

Sony 105 MP-lik yüksək sürətli IMX927 kamera sensorunu təqdim etdi

Sony şirkəti yüksək sürətli çəkiliş imkanlarına malik yeni nəsil IMX927 görüntü sensorunu təqdim edib. Yeni model xüsusilə peşəkar və sənaye tətbiqləri üçün nəzərdə tutulub və smartfon kamerası modullarında rast gəlinməyən bir sıra unikal xüsusiyyətlərə malikdir.

Texniki xüsusiyyətlər:

  • Sensorun fiziki diaqonalı — 39,7 mm

  • İcazə (ayrılıq) — 10 272 × 10 272 piksel (~105 MP)

  • Tam icazədə çəkiliş sürəti — 113 kadr/saniyə (8-bit) və ya 73 kadr/saniyə (12-bit)

Yeni IMX927 HDR standartını dəstəkləyir və qlobal pərdəyə (global shutter) malikdir. Bu xüsusiyyət sayəsində ənənəvi rolling shutter sxemində rast gəlinən şəkil təhrifləri aradan qaldırılır.

Tətbiq sahəsi:
Sensor əsasən avtomatlaşdırılmış istehsal xətləri və maşın görməsi (machine vision) kimi sahələr üçün nəzərdə tutulub. O, bir neçə modifikasiyada təqdim edilir:

  • IMX937: 105 MP / 56 fps

  • IMX298: 64 MP / 138 fps

  • IMX929: 51 MP / 225 fps

Bu xüsusiyyətlər IMX927-ni yüksək sürət və keyfiyyət tələb edən sənaye və elmi sistemlər üçün ideal seçimə çevirir.

Предыдущая статья
Trendyol — партнер по электронной коммерции Инновационного саммита “INMerge”
Следующая статья
OpenAI представила ИИ-генератор видео Sora 2 с реалистичной физикой и iOS-приложение в стиле TikTok
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,873ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»