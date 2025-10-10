SoftBank приобретает робототехническое подразделение ABB за $5,375 млрд

Японская холдинговая компания SoftBank объявила о покупке подразделения промышленной робототехники шведско-швейцарской корпорации ABB Ltd за $5,375 млрд. Завершение сделки планируется на середину или конец 2026 года после одобрения регулирующих органов.

В рамках сделки ABB выделит подразделение робототехники в новую самостоятельную компанию, прежде чем передать право собственности SoftBank. Глава подразделения Сами Атия, после поглощения, покинет свой пост.

В робототехническом подразделении ABB работают около 7000 человек, налажен выпуск промышленных роботов, маломощных электромоторов и прочего оборудования. В 2024 году выручка подразделения составила $2,3 млрд. или 7% от общего дохода компании, а в 2023 году — $2,5 млрд, то есть больше, чем год спустя. SoftBank, со своей стороны, надеется увеличить продажи подразделения ABB.

Для SoftBank сделка с ABB стала частью стратегии по развитию искусственного интеллекта и робототехники, рынки которых растут на 8% ежегодно, а сегмент ИИ – на 20%. Японский конгломерат наращивает инвестиции и усиливает свое присутствие в области робототехники — он вложил средства в крупную норвежскую компанию AutoStore, а также в стартапы Skild AI и Agile Robots. Была запущена платформа робототехники SoftBank Robotics Group.

Основатель SoftBank Масаёси Сон заявил, что следующим направлением развития холдинга станет физический искусственный интеллект (Physical AI). Это область ИИ, которая позволяет машинам воспринимать, анализировать и выполнять сложные действия в реальном мире, обрабатывая данные с датчиков и приводов. Сон отметил, что приобретение подразделения ABB поможет объединить «технологии и таланты мирового уровня» для слияния искусственного сверхинтеллекта (Artificial Super Intelligence) и робототехники.

После объявления о покупке, акции SoftBank подскочили на 13% до 23 335 иен на торгах в Токио.