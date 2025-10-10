ООО «AzInTelecom» приняло участие в форуме «Digital Bridge 2025» в Астане

ООО «AzInTelecom» приняло участие в форуме «Digital Bridge 2025», который состоялся в Астане.

В рамках форума представители компании на своем стенде ознакомили гостей с современными цифровыми решениями и поделились подробной информацией о деятельности «AzInTelecom».

Во время панельных дискуссий директор коммерческого департамента «AzInTelecom» Фаррух Фараджуллаев рассказал о влиянии искусственного интеллекта на бизнес, подчеркнув значимость цифровых сервисов и платформ компании в процессе цифровой трансформации Азербайджана. Он отметил, что внедрение моделей искусственного интеллекта в облачные и биометрические технологии будет способствовать развитию инноваций, а также повысит гибкость бизнеса и государственных услуг.

В ходе мероприятия делегация «AzInTelecom» провела встречи с представителями компаний Microsoft, VK Tech и Ассоциации экспортеров услуг Турции, где обсуждались перспективы сотрудничества. Форум запомнился открытием Международного центра искусственного интеллекта, конкурсами стартапов, панельными дискуссиями, технологическими выставками, церемонией награждения и тематическими обсуждениями.

Участие «AzInTelecom» в этом форуме стало важным шагом в продвижении технологического сектора Азербайджана на региональном уровне и создании новых партнерских связей.

О компании «AzInTelecom»

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, предоставляет безопасные, надёжные и легко адаптируемые сервисы для тех, кто ценит качество в цифровом мире. Среди услуг компании — современные и защищённые облачные решения, услуги цифровой подписи и идентификации нового поколения, цифровые платформы, обеспечивающие эффективность в управлении бизнесом, а также решения в сфере кибербезопасности. Благодаря данным решениям «AzInTelecom» предоставляет своим пользователям передовые технологии и занимает лидирующие позиции в продвижении инноваций в деловой среде.