spot_img
10 октября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияООО «AzInTelecom» приняло участие в форуме «Digital Bridge 2025» в Астане

ООО «AzInTelecom» приняло участие в форуме «Digital Bridge 2025» в Астане

AzInTelecom

ООО «AzInTelecom» приняло участие в форуме «Digital Bridge 2025», который состоялся в Астане.

В рамках форума представители компании на своем стенде ознакомили гостей с современными цифровыми решениями и поделились подробной информацией о деятельности «AzInTelecom».

Во время панельных дискуссий директор коммерческого департамента «AzInTelecom» Фаррух Фараджуллаев рассказал о влиянии искусственного интеллекта на бизнес, подчеркнув значимость цифровых сервисов и платформ компании в процессе цифровой трансформации Азербайджана. Он отметил, что внедрение моделей искусственного интеллекта в облачные и биометрические технологии будет способствовать развитию инноваций, а также повысит гибкость бизнеса и государственных услуг.

В ходе мероприятия делегация «AzInTelecom» провела встречи с представителями компаний Microsoft, VK Tech и Ассоциации экспортеров услуг Турции, где обсуждались перспективы сотрудничества. Форум запомнился открытием Международного центра искусственного интеллекта, конкурсами стартапов, панельными дискуссиями, технологическими выставками, церемонией награждения и тематическими обсуждениями.

Участие «AzInTelecom» в этом форуме стало важным шагом в продвижении технологического сектора Азербайджана на региональном уровне и создании новых партнерских связей.

О компании «AzInTelecom»

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, предоставляет безопасные, надёжные и легко адаптируемые сервисы для тех, кто ценит качество в цифровом мире. Среди услуг компании — современные и защищённые облачные решения, услуги цифровой подписи и идентификации нового поколения, цифровые платформы, обеспечивающие эффективность в управлении бизнесом, а также решения в сфере кибербезопасности. Благодаря данным решениям «AzInTelecom» предоставляет своим пользователям передовые технологии и занимает лидирующие позиции в продвижении инноваций в деловой среде.

Предыдущая статья
SoftBank приобретает робототехническое подразделение ABB за $5,375 млрд
Следующая статья
“AzInTelecom” Astanada “Digital Bridge 2025” forumunda iştirak edib
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,869ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»