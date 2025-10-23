Redmi Projector 4 — münasib qiymətə, 120 düyümə qədər təsvir yaradan Full HD proyektor təqdim olundu

Redmi şirkəti, Projector 4 adlı yeni əlçatan proyektor təqdim edib. Model kompakt korpus, 120 düyümə qədər proyeksiya imkanı və avtomatik görüntü tənzimlənməsi funksiyası ilə seçilir.
Redmi Projector 4 LCD texnologiyası əsasında hazırlanıb, 1920×1080 piksel (Full HD) qətnamə və 360 CVIA-lümen parlaqlıq təklif edir. Proyeksiya nisbəti 1.2:1, təsvirin ölçüsü isə 55–120 düym aralığındadır. Qurğu həmçinin mavi işıq filtrinə və MEMC texnologiyasına malikdir. Şəkil keyfiyyətinə xüsusi optik mühərrik cavabdehdir — o, parlaqlığı artırır və lampanı tozdan qoruyur.
Proyektor ToF sensoru ilə təchiz olunub — bu, sürətli fokuslama və avtomatik trapezoid korreksiyası (şaquli, üfüqi və diaqonal istiqamətlərdə ±15°) təmin edir. Daxilində MediaTek MT9660 prosessoru, 2 GB əməli yaddaş və 32 GB daxili yaddaş yerləşir. Səs sistemi 5 Vt-lıq dinamiklər və rəqəmsal gücləndirici ilə dəstəklənir ki, bu da daha təmiz və balanslı səs təqdim edir.
Cihaz HyperOS Connect əməliyyat sistemi ilə işləyir və HDMI, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, eləcə də USB və 3,5 mm qulaqcıq çıxışı kimi bağlantı interfeyslərini dəstəkləyir.
Yeni Redmi Projector 4 Çində 140 ABŞ dolları qiymətinə ön sifarişlə təklif olunur.