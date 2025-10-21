spot_img
22 октября, 2025
OpenAI представила cобственный ИИ-браузер ChatGPT Atlas

Компания OpenAI представила собственный веб-браузер с интегрированным искусственным интеллектом, который получил название ChatGPT Atlas. Браузер уже доступен на macOS, а версии для Windows, iOS и Android появятся в скором времени.

Среди ключевых возможностей ChatGPT Atlas — функция памяти, которая делает браузер более персонализированным и адаптированным под конкретного пользователя. Также реализована система, позволяющая ChatGPT выполнять действия от имени пользователя, например, бронировать столики в ресторанах или авиабилеты, редактировать документы и решать другие задачи. При переходе по ссылкам из поисковой выдачи ChatGPT Atlas по умолчанию разделяет экран на две части. Слева располагается сама веб-страница, а справа — диалоговое окно с ChatGPT, которое пользователи могут отключить при желании.

Как отметил глава OpenAI Сэм Альтман, компания видит будущее интернета именно в формате чат-интерфейса внутри браузера.

