Подача Единой налоговой декларации теперь возможна с помощью «SİMA İmza»

Интеграция цифровой подписи нового поколения SİMA в Интернет-налоговое управление успешно развивается в рамках сотрудничества ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding, и Государственной налоговой службы.

Теперь предприниматели и юридические лица могут подавать Единые налоговые декларации с использованием «SİMA İmza». Таким образом, официальный документ, позволяющий компаниям и частным предпринимателям представить все налоговые обязательства перед государственным бюджетом в едином формате, можно отправить быстро и удобно с помощью цифровой подписи SİMA. В декларации налогоплательщик указывает доходы и расходы от своей деятельности, на основании которых рассчитываются налоги к уплате.

Сервис доступен через аутентификацию с помощью «SİMA İmza» на сайте new.e-taxes.gov.az. Подтверждение выполняется сканированием QR-кода в мобильном приложении «SİMA İmza».

Необходимо отметить, что налогоплательщики имеют возможность бесплатно оформить цифровую подпись SİMA. После регистрации в мобильном приложении достаточно ввести промокод 6AYPULSUZ, и в течение первых шести месяцев использование электронной подписи будет полностью бесплатным.

Интеграция «SİMA İmza» в Интернет-налоговое управление началась в 2023 году, и на сегодняшний день с её помощью уже предоставляется доступ более чем к 80 налоговым услугам.

О «SİMA İmza»

Цифровая подпись нового поколения SİMA была создана в 2022 году компанией «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding. Количество загрузок мобильного приложения уже приближается к 5 миллионам. Для получения цифровой подписи не требуется посещать центр обслуживания или использовать специальные устройства — достаточно установить приложение «SİMA İmza» на смартфон и пройти регистрацию.