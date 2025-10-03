spot_img
3 октября, 2025
OpenAI dünyanın ən bahalı özəl şirkətinə çevrildi

Artıq OpenAI yalnız məşhur çat-botun yaradıcı şirkəti kimi deyil, həm də dünyanın ən yüksək dəyərə malik özəl şirkəti kimi tanınır. Son dövrlərdə baş verən “səhm əməliyyatları” nəticəsində şirkət bu baxımdan hətta SpaceXTikTok-un yaradıcısı ByteDance kimi nəhəngləri də geridə qoyub.

Yaxın vaxtlarda OpenAI investorlarına 10,3 milyard dollar dəyərində səhmləri satmağa icazə verib. Ən iri investorlar arasında Yaponiyanın SoftBank holdinqi, ABŞ-ın Thrive Capital investisiya şirkəti, Əbu-Dabidə yerləşən dövlət fondu MGX və beynəlxalq investisiya idarəetmə şirkəti T. Rowe Price yer alır.

Bloomberg-in məlumatına görə, bu qərar şirkətin qiymətləndirilməsini 300 milyard dollardan 500 milyard dollara qədər artırıb. Müqayisə üçün, SpaceX hazırda təxminən 400 milyard dollar, ByteDance isə 220 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir.

Bununla belə, Forbes-un məlumatına görə, OpenAI hələ ki mənfəət əldə etməyib. The Information-ın mənbələrinə əsasən, şirkətin 2025-ci ilin ilk yarısında təmiz pul itkisi təxminən 2,5 milyard dollar təşkil edib. Bununla yanaşı, OpenAI ilin sonuna qədər 13 milyard dollara qədər gəlir əldə etməyi planlaşdırır.

