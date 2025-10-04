Bakcell стал ключевым партнером конференции «Инновации и искусственный интеллект»

Лидер в сфере инноваций Bakcell выступил главным партнером конференции «Инновации и искусственный интеллект», организованной Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham).

Мероприятие объединило представителей государственных структур, международных организаций, а также местных и зарубежных компаний. Основной целью конференции стало укрепление роли искусственного интеллекта (ИИ) и инноваций в Азербайджане, обсуждение их применения в различных отраслях и развитие сотрудничества между государственными и частными структурами.

В ходе панельной дискуссии «История ИИ в Азербайджане – местные новаторы, ведущие путь» генеральный директор компании Bakcell Клаус Мюллер выступил с докладом. Он рассказал о локальных и международных проектах компании в Азербайджане в области телекоммуникаций, инноваций и ИИ, а также о возможностях применения передовых технологических решений в продуктах и услугах Bakcell.

Кроме того, Клаус Мюллер принял участие в интерактивном диалоговом формате на тему «Влияние инноваций и ИИ на цифровое развитие Азербайджана». Он подчеркнул: «Инновации и ИИ лежат в основе стратегического развития Bakcell. Межсекторное сотрудничество и устойчивые инициативы в этом направлении имеют важное значение для укрепления национальной инновационной и технологической экосистемы».

Bakcell рассматривает внедрение инноваций и ИИ как стратегический приоритет и своими инициативами вносит вклад в устойчивое развитие инновационной экосистемы Азербайджана.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.