OpenAI ChatGPT-ni tamhüquqlu əməliyyat sisteminə çevirmək istəyir

ChatGPT rəhbəri Nik Törli TechCrunch nəşrinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, OpenAI hazırkı çat-botu tam funksiyalı platformaya — əslində, yeni nəsil əməliyyat sisteminə çevirməyi planlaşdırır. Onun sözlərinə görə, son illərdə brauzerlər veb-tətbiqlər üçün əsas iş mühitinə çevrildiyi kimi, ChatGPT də rəqəmsal xidmətlər və tətbiqlər üçün “giriş nöqtəsi” ola bilər. Burada istifadəçi təkcə süni intellektlə ünsiyyət qurmayacaq, həm də gündəlik tapşırıqları yerinə yetirə biləcək.
ChatGPT — yeni “İİ mərkəzi”
Yaxınlarda istifadəyə verilən üçüncü tərəf tətbiqlərinin inteqrasiyası bu ideyanın ilk addımı sayılır. İndi istifadəçilər yemək sifarişi, səyahət bronu və ya tədris materiallarına çıxışı birbaşa ChatGPT interfeysindən həyata keçirə bilirlər. Eyni zamanda, tərtibatçılar 800 milyon aktiv istifadəçi üçün öz tətbiqlərini yarada bilirlər.
Beləliklə, ChatGPT tədricən “İİ-hab”a çevrilir — burada ünsiyyət və funksionallıq bir ekosistemdə birləşir.
OpenAI-nin strategiyası
Törlinin sözlərinə görə, şirkətin məqsədi ChatGPT-ni brauzerə bənzər sistemə çevirməkdir — bir çox tətbiqləri və xidmətləri birləşdirən universal mərkəzə.
Bunun üçün OpenAI artıq Apple-ın keçmiş dizaynerləri, o cümlədən Conatan Ayv ilə əməkdaşlıq edir və, iddialara görə, öz brauzerini hazırlayır.
Bütün bunlar vahid OpenAI ekosistemi konsepsiyasına işarə edir — burada süni intellekt, tətbiqlər və hətta cihazlar bir istifadəçi hesabı altında birləşəcək.
Fəlsəfi yanaşma
Nik Törli vurğulayıb ki, ChatGPT sadəcə kommersiya məhsulu deyil, həm də OpenAI-nin missiyasını həyata keçirmək vasitəsidir — insanlığa fayda gətirən süni intellekti yaymaq.
Əgər tətbiqlər ekosistemi layihəsi uğurlu olsa, ChatGPT ənənəvi kompüter əməliyyat sistemləri üçün deyil, insanın rəqəmsal həyatı üçün yeni əməliyyat sistemi rolunu oynaya bilər.