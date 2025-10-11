AzInTelecom стал победителем соревнования по кибербезопасности

Команда кибербезопасности «Red Box» из AzInTelecom, одной из компаний AZCON Holding, стала победителем соревнования «Кибервойна в умных городах», состоявшегося в Баку.

Соревнование проходило в рамках Конференции по кибербезопасности «CIDC 2025» II, которая считается одной из ведущих региональных платформ в сфере кибербезопасности.

Мероприятие было посвящено теме «Кибервойна в умных городах» и объединило представителей государственных и частных структур, банков, операторов критической инфраструктуры, провайдеров, операторов связи, а также образовательных учреждений. В соревновании приняли участие 25 команд по кибербезопасности. В течение двух дней команда «Red Box» из AzInTelecom продемонстрировала высокий профессионализм и умение оперативно реагировать на реальные киберугрозы, уверенно опередив соперников.

«AzInTelecom» этим успехом ещё раз демонстрирует свой вклад в развитие экосистемы кибербезопасности в стране и подготовку профессиональных специалистов. В то же время это подтверждает высокий уровень безопасности облачных и биометрических решений, предоставляемых компанией. В будущем компания продолжит предлагать своим партнёрам инновационные решения в области кибербезопасности и поддерживать укрепление национальных киберзащитных возможностей.

Необходимо отметить, что начиная с 2023 года ООО «AzInTelecom» оказывает комплексные услуги по кибербезопасности, направленные на защиту информационных систем и данных пользователей от киберугроз. Центр информационной безопасности компании, функционирующий в круглосуточном режиме 24/7, систематически проводит анализ угроз и оценку рисков, предоставляя пользователям актуальные отчёты. Данные услуги способствуют укреплению киберзащиты и обеспечению стабильности деятельности.