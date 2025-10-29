spot_img
NVIDIA анонсировала BlueField-4 — процессор для использования в составе масштабных инфраструктур ИИ

Компания NVIDIA анонсировала BlueField-4, процессор, рассчитанный на использование в составе масштабных инфраструктур ИИ. На рынок BlueField-4 поступит в 2026 году как часть экосистемы Vera Rubin.

Фабрики искусственного интеллекта развиваются с беспрецедентной скоростью. При этом требуется обработка огромных массивов структурированных и неструктурированных данных. Для удовлетворения этих потребностей необходимо формирование инфраструктуры нового класса, на которую ориентирован DPU BlueField-4. По заявлениям NVIDIA, BlueField-4 позволяет трансформировать дата-центры в безопасную интеллектуальную ИИ-инфраструктуру с высокой производительностью.

В состав BlueField-4 входят 64-ядерный Arm-процессор NVIDIA Grace (114 Mb L3-кеш), 128 Gb LPDDR5, 512 Gb SSD, сетевой адаптер NVIDIA ConnectX-9 SuperNic (1,6 Тбит/с), а также коммутатор PCIe 6.0 с 48 линиями. Устройство оснащено 800G-портами.

Новинка будет доступна в виде карты расширения (PCIe 6.0 x16) и в виде модуля для узлов VR NVL144. По сравнению с BlueField-3 вычислительная производительность выросла в шесть раз. При этом возможно формирование ИИ-фабрик вчетверо большего масштаба. BlueField-4 поддерживает многопользовательскую сеть, быстрый доступ к данным и микросервисы NVIDIA DOCA. Задействована архитектура NVIDIA BlueField Advanced Secure Trusted Resource Architecture.

Cisco, DDN, Dell Technologies, HPE, IBM, Lenovo, Supermicro, VAST Data и WEKA создают серверы нового поколения и платформы хранения данных на базе ИИ с использованием BlueField. Планируется внедрение BlueField-4 для обеспечения безопасного и эффективного перемещения данных в любом масштабе. Интегрировать BlueField-4 в свои платформы также намерены Canonical, Mirantis, Nutanix, Rafay, Red Hat, Spectro Cloud и SUSE.

