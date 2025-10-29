spot_img
30 октября, 2025
«Лаборатория Касперского»: как в ноябрьские каникулы защитить школьников от цифровых угроз

В школах Азербайджана приближаются ноябрьские каникулы. В это время школьники больше времени проводят онлайн: играют в гаджеты, заходят в социальные сети и мессенджеры. Эксперты отмечают, что именно в это время важно обратить внимание на кибербезопасность детей — ведь в период отдыха их бдительность может снижаться.

«Дети часто не осознают потенциальные угрозы: они легко доверяют незнакомым людям, скачивают неизвестные приложения и делятся личными данными. Родителям важно объяснять детям правила цифровой гигиены, проверять настройки приватности на устройствах и ограничивать доступ к сомнительному контенту», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Советы экспертов по защите детей онлайн:

  • Настройки приватности: делайте аккаунты закрытыми и ограничивайте круг контактов.
  • Контроль контента: используйте функции родительского контроля, фильтры и безопасные поисковые системы.
  • Обучение безопасности: объясняйте детям, как распознавать мошеннические ссылки, подозрительные сообщения и опасные приложения.
  • Регулярные проверки: периодически просматривайте установленные приложения, настройки социальных сетей и историю браузера.
  • Общение: обсуждайте с детьми, какие данные можно публиковать, а какие лучше держать в секрете.

Эксперты «Лаборатории Касперского» напоминают: цифровая грамотность и контроль родителей помогают детям безопасно пользоваться интернетом, учиться и общаться, не подвергая себя рискам.

