Noventiq приветствует нового генерального директора Торгрима Такле и объявляет о значительных стратегических инвестициях от американской компании Niobrara Capital

Noventiq Holdings PLC («Noventiq»), ведущий глобальный поставщик решений в области цифровой трансформации и кибербезопасности, объявил о двух важных этапах в своем развитии: назначении Торгрима Такле на должность генерального директора и получении значительных стратегических инвестиций от Niobrara Capital («Niobrara») — американской инвестиционной компании, специализирующейся на технологиях.

Помимо инвестиций со стороны Niobrara, в сделке приняли участие и некоторые действующие акционеры, что подчеркивает высокий уровень доверия инвесторов к стратегии Noventiq и его долгосрочным перспективам роста. Эти инвестиции укрепляют возможности компании по ускоренному развитию в Индии, на Ближнем Востоке и других быстрорастущих развивающихся рынках.

Расширение Совета директоров Noventiq

В Совет директоров компании вошли:

Пол «Чип» Шорр (управляющий партнер Niobrara Capital),

Тодд Брэдли (партнер Niobrara Capital, топ-менеджер в сфере технологий с обширным опытом работы в международной сфере),

Роберт «Боб» Форесман (бывший заместитель председателя UBS Investment Bank, более 30 лет опыта на глобальных финансовых рынках),

Ричард Инглтон (бывший CEO Kantar Insights, эксперт в сфере профессиональных услуг).

В то же время основатель Noventiq Игорь Боровиков покидает Совет директоров. Компания выражает благодарность Игорю за его лидерство и вклад в становление Noventiq как глобального технологического лидера.

Карл Робб, председатель Совета директоров Noventiq, прокомментировал: «Эти события знаменуют собой трансформационный момент для Noventiq. С приходом Торгрима на пост CEO, расширением круга инвесторов и усилением Совета директоров, обладающего глубокими знаниями в области технологий, маркетинга и стратегии, мы сформировали динамичную команду лидеров, подкрепленную устойчивой финансовой базой. Это создает прочную основу для создания долгосрочной ценности для наших клиентов, партнеров и акционеров».

Опытный технологический лидер

Торгрим Такле обладает более чем 20-летним опытом управления международными технологическими компаниями с высоким темпом роста. Он известен как CEO Crayon Group ASA, где он инициировал глобальную экспансию, провел более 15 сделок по слиянию и поглощению, а также увеличил рыночную капитализацию компании более чем в 10 раз после успешного IPO. Ранее он занимал руководящие должности в различных технологических компаниях и более десяти лет работал в McKinsey & Company.

Торгрим Такле, CEO Noventiq, заявил: «Для меня большая честь присоединиться к Noventiq в столь важный момент. Благодаря поддержке Niobrara и постоянной поддержке существующих акционеров у нас есть возможность построить прочный фундамент и ускорить наш рост на некоторых из самых динамичных рынков мира. Эти изменения укрепляют доверие клиентов, открывают новые возможности для партнерства и усиливают прозрачную, ориентированную на будущее корпоративную культуру для наших сотрудников».

Стратегическое партнерство с Niobrara Capital

Niobrara Capital — американская инвестиционная компания, специализирующаяся на вложениях в B2B-технологии. Основатель Niobrara в своей предыдущей компании руководил инвестициями в Crayon Group, где компания стала крупнейшим акционером и тесно сотрудничала с Торгримом Такле для стимулирования роста.

Чип Шорр, управляющий партнер Niobrara Capital, отметил: «Наши значительные инвестиции отражают силу платформы Noventiq и исключительные возможности, которые открываются перед компанией. С проверенным лидерством Торгрима и присутствием Noventiq на быстрорастущих рынках, мы уверены, что компания обладает уникальной основой для масштабирования и создания ценности».

Укрепление траектории роста Noventiq

С назначением Торгрима Такле, стратегическими инвестициями Niobrara Capital, дополнительными вложениями от других акционеров и включением Шорра, Брэдли, Форесмана и Инглтона в совет директоров, Noventiq вступает в новую эру трансформации. Эти изменения обеспечивают компании большую финансовую гибкость, усиленное корпоративное управление и стратегическую экспертизу для ускоренного развития и расширения глобального лидерства в области цифровой трансформации и кибербезопасности.

О компании Noventiq

Noventiq — ведущий глобальный поставщик решений в области цифровой трансформации и кибербезопасности с годовым оборотом более 2,2 млрд долларов США. Работая на более чем 60 развивающихся рынках, компания объединяет людей, платформы и процессы с помощью технологий, помогая клиентам повышать эффективность, устойчивость и инновационность.

О компании Niobrara Capital

Niobrara Capital — американская инвестиционная компания, специализирующаяся на инвестициях в B2B технологии. Обладая многолетним опытом управления и масштабирования глобальных технологических бизнесов, Niobrara сотрудничает с быстрорастущими компаниями, предоставляя стратегическое руководство, операционную эффективность и создавая долгосрочную ценность.