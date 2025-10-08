spot_img
9 октября, 2025
«Nar» поддержал выпуск аналитического издания, отражающего экономический потенциал Азербайджана

Мобильный оператор «Nar», известный своими выгодными услугами, оказал поддержку в издании публикации «Market Analysis Azerbaijan 2025–2026 – Industry Profiles and Investment Trends», подготовленной в сотрудничестве с Германо-Азербайджанской торговой палатой (AHK Azerbaijan) и агентством Germany Trade & Invest (GTAI). Издание выступает надежным источником информации для делового сообщества, представляя ключевые тенденции развития экономики Азербайджана и перспективы для инвестиций.

Публикация всесторонне отражает экономическую картину Азербайджана и служит ценным ориентиром для местных и зарубежных инвесторов. В ней подробно анализируются одиннадцать основных секторов экономики — возобновляемая энергетика, нефтегазовая отрасль, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, финансы, ИКТ, транспорт, судостроение, горнодобывающая и водохозяйственная сферы. Кроме того, освещаются такие направления, как восстановление Карабаха, индустриальные зоны и Генеральный план города Баку. Издание бесплатно доступно на немецком и английском языках и может быть загружено с официального сайта AHK Azerbaijan.

Поддерживая этот проект, «Nar» стремится содействовать экономическому развитию Азербайджана, укреплению международных деловых связей и формированию в стране устойчивой, основанной на знаниях экономической среды.

