Пациент с имплантом Neuralink продемонстрировал способность управлять роборукой

На данное время мозговые чипы стартапа Neuralink Илона Маска (Elon Musk) имплантированы уже 12-ти пациентам. Ник Рэй, ставший восьмым, на этой неделе рассказал о своих успехах: благодаря вживленному импланту, он может управлять роботизированным манипулятором при помощи мыслей.

Ник Рэй имеет диагноз боковой амиотрофический склероз, он получил мозговой имплант в июле текущего года. Он отметил, что при помощи манипулятора смог проявлять физическую активность на протяжении трех часов подряд. Например, при помощи роборуки он смог открыть холодильник, достать оттуда контейнер с едой, разогреть его в духовке и самостоятельно поесть, запивая все водой из стакана с трубочкой.

Neuralink's human trial participant, Nick Wray shows off true mind-control of his new assistive robotic arm (ARA)! «Life with my BCI has been and continues to be so surreal and so rewarding.»

Кроме того, пациент учится управлять своим креслом-каталкой, и на малых скоростях внутри помещения уже перемещается довольно уверенно. Также Ник тренируется выполнять тесты на мелкую моторику, которые обычно проходят люди с нарушениями двигательной активности. Он научился довольно быстро передвигать по столу цилиндры и переворачивать колышки при помощи роботизированного манипулятора, стандартное для таких случаев задание он выполняет за пять минут.

По словам Ника, система имеет настолько низкую задержку, что создается впечатление, будто роботизированная рука стала частью тела.