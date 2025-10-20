spot_img
21 октября, 2025
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовНа «Женскую горячую линию», созданную по инициативе Azercell, поступило 1094 обращения за...

На «Женскую горячую линию», созданную по инициативе Azercell, поступило 1094 обращения за последние 3 месяца

Azercell

В период с июля по сентябрь 2025 года на «Женскую горячую линию», действующую при поддержке ООО «Azercell Telecom», поступило 1094 обращения.

Большинство запросов было связанно с необходимостью психологической поддержки (366), оказанием юридической помощи (181), случаями домашнего насилия (130) и трудностями, возникающими при бракоразводных процессах (116). Также поступили запросы, касающиеся предоставления жилья (76), образования (69), социально-финансовых трудностей (44) и обеспечения права на здравоохранение (14). Остальные обращения (98) касались общих вопросов, информации об услугах горячей линии и прочих тем.

В течение отчетного периода профессиональная команда службы, состоящая из психологов, юристов и социальных работников, проводила индивидуальные консультации с обратившимися, оказывая поддержку в соответствии с их потребностями. При необходимости для получения специализированной юридической, медицинской и социальной поддержки женщины направлялись в соответствующие государственные структуры, реабилитационные центры и приюты.

Созданная в 2022 году по инициативе Azercell «Женская горячая линия» функционирует в сотрудничестве с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики и Общественным объединением социальных инициатив «Ümidli Gələcək». Основная цель службы — оказание оперативной и комплексной психосоциальной помощи женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, содействие их реабилитации и реинтеграции в общество. В этом направлении «Женская горячая линия» тесно взаимодействует с юридическими клиниками, профильными государственными учреждениями и неправительственными организациями, обеспечивая системный подход к защите прав женщин и повышению уровня их социальной защищённости.

Обратиться за помощью на «Женскую горячую линию» можно круглосуточно по короткому номеру 116111, а также через официальные страницы службы в социальных сетях Facebook и Instagram.

Предыдущая статья
«Мы стремимся стать доверенным партнёром, приносящим реальную пользу клиентам в Азербайджане»
Следующая статья
Не передавайте свою карту никому: вы рискуете потерять деньги и стать жертвой преступления
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,865ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»