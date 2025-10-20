На «Женскую горячую линию», созданную по инициативе Azercell, поступило 1094 обращения за последние 3 месяца

В период с июля по сентябрь 2025 года на «Женскую горячую линию», действующую при поддержке ООО «Azercell Telecom», поступило 1094 обращения.

Большинство запросов было связанно с необходимостью психологической поддержки (366), оказанием юридической помощи (181), случаями домашнего насилия (130) и трудностями, возникающими при бракоразводных процессах (116). Также поступили запросы, касающиеся предоставления жилья (76), образования (69), социально-финансовых трудностей (44) и обеспечения права на здравоохранение (14). Остальные обращения (98) касались общих вопросов, информации об услугах горячей линии и прочих тем.

В течение отчетного периода профессиональная команда службы, состоящая из психологов, юристов и социальных работников, проводила индивидуальные консультации с обратившимися, оказывая поддержку в соответствии с их потребностями. При необходимости для получения специализированной юридической, медицинской и социальной поддержки женщины направлялись в соответствующие государственные структуры, реабилитационные центры и приюты.

Созданная в 2022 году по инициативе Azercell «Женская горячая линия» функционирует в сотрудничестве с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики и Общественным объединением социальных инициатив «Ümidli Gələcək». Основная цель службы — оказание оперативной и комплексной психосоциальной помощи женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, содействие их реабилитации и реинтеграции в общество. В этом направлении «Женская горячая линия» тесно взаимодействует с юридическими клиниками, профильными государственными учреждениями и неправительственными организациями, обеспечивая системный подход к защите прав женщин и повышению уровня их социальной защищённости.

Обратиться за помощью на «Женскую горячую линию» можно круглосуточно по короткому номеру 116111, а также через официальные страницы службы в социальных сетях Facebook и Instagram.