Ведущая криптоплатформа запускает бесплатный курс по децентрализованному образованию совместно с Open Campus

Образование должно быть доступно каждому и везде. Именно на этом основано видение Open Campus (децентрализованного образовательного движения и его протокола третьего уровня EDU Chain), который меняет подход к взаимодействию преподавателей и учащихся.

Пользователям предлагается альтернативная образовательная система для преподавателей и студентов по всему миру, позволяя обмениваться знаниями и получать сертификаты без географических ограничений с помощью решений Web3.

Курс под названием Introduction to EDU Chain & Open Campus состоит из онлайн-модулей. Обучающимся начального уровня презентуются миссия проекта и технические особенности EDU Chain — крупнейшей Web3-экосистемы в сфере образования, подкрепленной ключевыми сценариями использования. Курс доступен бесплатно на платформе Binance Academy.

Программа курса включает ознакомительный модуль, модули по архитектуре EDU Chain и ключевым сценариям использования, EduFi и токеномике $EDU, управлению и сообществу, Web3-инфраструктуре для обучения.

EDU Chain не зависит от одной компании или института. Он развивается благодаря участникам экосистемы. Ими могут быть разработчики, предприниматели, преподаватели, студенты и держатели токенов, которые вносят вклад в экосистему через ончейн-управление. На платформе образовательный контент токенизируется, студенты получают цифровые сертификаты на базе блокчейна EDU Chain. Кроме того, им доступны даже ончейн-студенческие займы.

Эта децентрализованная модель обучения открывает новые прозрачные возможности как для преподавателей, так и для учащихся.

Ключевые элементы экосистемы:

Сеть, ориентированная на образование: EDU Chain работает как блокчейн третьего уровня, обеспечивая высокую скорость транзакций и специализированную инфраструктуру для образовательных DApp-приложений.

Проверяемые сертификаты: образовательные учреждения могут выпускать дипломы, сертификаты и бейджи в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), исключая риск подделки.

EduFi (финансы в образовании): экосистема поддерживает ончейн-студенческие кредиты и позволяет авторам образовательного контента монетизировать свои материалы.

Токен $EDU: нативный токен проекта используется для всех транзакций в экосистеме, включая вознаграждения и участие в управлении.

Open Campus предлагает новый подход к обучению и обмену знаниями, формируя открытую экосистему образовательного контента. Платформа также привлекает филантропов, которые могут напрямую поддерживать образовательные инициативы и отслеживать использование своих средств через блокчейн.