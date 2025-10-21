Adobe запустила сервис AI Foundry по созданию генеративных ИИ-моделей для бизнеса

Компания Adobe запустила новый сервис под названием AI Foundry, предназначенный для помощи компаниям в разработке специализированных генеративных моделей искусственного интеллекта, обученных на основе брендинга и их интеллектуальной собственности.

Модели, предлагаемые в рамках Adobe AI Foundry, способны генерировать текст, изображения, видео и другие мультимедийные элементы, включая сцены с трехмерной графикой. Эти технологии базируются на линейке ИИ-моделей Adobe Firefly, которые были выпущены в 2023 году и обучаются исключительно на лицензированных данных. Сервис Adobe Foundry адаптирует эти модели для каждого клиента, используя их интеллектуальную собственность, а цены на услуги зависят от поставленных задач, а не от количества пользователей, как это часто бывает у других продуктов Adobe.

«Сервис AI Foundry значительно расширяет наши возможности. Бизнес стал обращаться к нам за советом, помощью и сотрудничеством, а также предложениями стать ведущим партнером в креативном маркетинге на основе ИИ», — пояснила Ханна Эльсакр, вице-президент по новым направлениям бизнеса GenAI в Adobe.

С момента выпуска Adobe моделей Firefly в 2023 году компании использовали их для создания более 25 млрд. ресурсов. Индивидуально настроенные модели помогут брендам эффективнее управлять своими рекламными кампаниями. Например, клиент может создать рекламную кампанию для своего продукта один раз, а затем использовать кастомные ИИ-модели Adobe для создания той же рекламы, но для разных сезонов, языков или форматов. Несмотря на возможности новых инструментов, Adobe никоим образом не пытается заменить профессионалов в области креатива, а просто предоставляет им улучшенные версии инструментов, которые они уже используют для создания своего контента, добавила Эльсакр.