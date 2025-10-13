Компания «AzInTelecom» приняла участие в конференции по кибербезопасности «CIDC-2025»

ООО «AzInTelecom» стало партнёром II конференции по кибербезопасности «CIDC 2025», которая считается одним из значимых событий в области кибербезопасности в регионе.

Конференция, прошедшая 9–10 октября в Бакинском Конгресс-центре и организованная совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Государственной службой безопасности, собрала ведущих экспертов отрасли, представителей государственных структур и крупных компаний. В рамках мероприятия руководитель отдела продуктов и услуг «AzInTelecom» Тамерлан Машадихасанли принял участие в панельной дискуссии «Международный опыт в защите умных инфраструктур». В своей презентации «Решения AzInTelecom для безопасной цифровой трансформации» Т. Машадихасанли отметил важность облачных и биометрических технологий для снижения рисков в цифровой среде и обеспечения устойчивости сервисов.

Во второй день директор департамента информационной безопасности «AzInTelecom» Руслан Дадаев выступил на панели «Город, который тебя знает: биометрический контроль, сбор данных, права человека и защита – что важнее?». Он рассказал о технологических и организационных мерах, реализуемых для защиты данных, включая биометрическую информацию, в облачных инфраструктурах. Р. Дадаев также подчеркнул эффективность технологий шифрования и аутентификации при защите биометрических и других критически важных данных в облачной среде.

Необходимо отметить, что компания «AzInTelecom», предоставляющая своим пользователям надёжные и устойчивые услуги безопасности через Центр оперативной безопасности (SOC), функционирующий в круглосуточном режиме, выступила серебряным спонсором мероприятия.

О компании «AzInTelecom»

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, предоставляет безопасные, надёжные и легко адаптируемые сервисы для тех, кто ценит качество в цифровом мире. Среди услуг компании — современные и защищённые облачные решения, услуги цифровой подписи и идентификации нового поколения, цифровые платформы для повышения эффективности управления бизнесом, а также комплексные решения в сфере кибербезопасности. Благодаря этим решениям «AzInTelecom» обеспечивает своих пользователей передовыми технологиями и занимает лидирующие позиции в продвижении инноваций в деловой среде.