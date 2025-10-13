spot_img
13 октября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияКомпания «AzInTelecom» приняла участие в конференции по кибербезопасности «CIDC-2025»

Компания «AzInTelecom» приняла участие в конференции по кибербезопасности «CIDC-2025»

AzInTelecom

ООО «AzInTelecom» стало партнёром II конференции по кибербезопасности «CIDC 2025», которая считается одним из значимых событий в области кибербезопасности в регионе.

Конференция, прошедшая 9–10 октября в Бакинском Конгресс-центре и организованная совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Государственной службой безопасности, собрала ведущих экспертов отрасли, представителей государственных структур и крупных компаний. В рамках мероприятия руководитель отдела продуктов и услуг «AzInTelecom» Тамерлан Машадихасанли принял участие в панельной дискуссии «Международный опыт в защите умных инфраструктур». В своей презентации «Решения AzInTelecom для безопасной цифровой трансформации» Т. Машадихасанли отметил важность облачных и биометрических технологий для снижения рисков в цифровой среде и обеспечения устойчивости сервисов.

Во второй день директор департамента информационной безопасности «AzInTelecom» Руслан Дадаев выступил на панели «Город, который тебя знает: биометрический контроль, сбор данных, права человека и защита – что важнее?». Он рассказал о технологических и организационных мерах, реализуемых для защиты данных, включая биометрическую информацию, в облачных инфраструктурах. Р. Дадаев также подчеркнул эффективность технологий шифрования и аутентификации при защите биометрических и других критически важных данных в облачной среде.

Необходимо отметить, что компания «AzInTelecom», предоставляющая своим пользователям надёжные и устойчивые услуги безопасности через Центр оперативной безопасности (SOC), функционирующий в круглосуточном режиме, выступила серебряным спонсором мероприятия.

О компании «AzInTelecom»

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, предоставляет безопасные, надёжные и легко адаптируемые сервисы для тех, кто ценит качество в цифровом мире. Среди услуг компании — современные и защищённые облачные решения, услуги цифровой подписи и идентификации нового поколения, цифровые платформы для повышения эффективности управления бизнесом, а также комплексные решения в сфере кибербезопасности. Благодаря этим решениям «AzInTelecom» обеспечивает своих пользователей передовыми технологиями и занимает лидирующие позиции в продвижении инноваций в деловой среде.

Предыдущая статья
Команда кибербезопасности Azercell добилась большого успеха на соревновании «CIDC 2025 — Critical Infrastructure Defence Challenge»
Следующая статья
“AzInTelecom” “CIDC-2025” kibertəhlükəsizlik konfransında iştirak edib
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,869ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»