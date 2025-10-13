spot_img
13 октября, 2025
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовКоманда кибербезопасности Azercell добилась большого успеха на соревновании «CIDC 2025 - Critical...

Команда кибербезопасности Azercell добилась большого успеха на соревновании «CIDC 2025 — Critical Infrastructure Defence Challenge»

CIDC 2025

Завершилось кибермероприятие «CIDC 2025 – Critical Infrastructure Defence Challenge», организованное Государственной службой специальной связи и информационной безопасности совместно со Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

В соревновании «Кибервойна в умных городах», проходящем в рамках мероприятия, команда Cybercell представляющая Azercell Telecom, продемонстрировала высокий профессионализм и завоевала титул вице-чемпиона. В течение двух дней специалисты Департамента Безопасности мобильного оператора успешно выполняли задачи, основанные на реалистичных сценариях киберугроз.

Мероприятие объединило 20 местных и 5 иностранных команд из Объединённых Арабских Эмиратов, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана. Следует отметить, что иностранные команды впервые участвовали на этом соревновании.

Цель конкурса заключалась в повышении уровня знаний и практических навыков в области защиты от кибератак, а также эффективного управления информационными системами в кризисных ситуациях среди представителей государственных структур, критически важных инфраструктур, банковского и телекоммуникационного секторов.

В рамках CIDC 2025 параллельно проходила выставка решений в области кибербезопасности, на которой 41 местная и международная компания представила передовые технологии в сфере информационной безопасности, управления рисками и защиты сетей. Инновационные решения, продемонстрированные на выставке компанией Azercell, вызвали большой интерес участников и гостей конференции.

 

Azercell Telecom, наряду с предоставлением надёжных решений в сфере кибербезопасности для корпоративных клиентов, придаёт особое значение развитию профессиональных компетенций в данной области. Компания способствует укреплению национальной экосистемы кибербезопасности и формированию высококвалифицированного кадрового потенциала в стране.

Предыдущая статья
Kia elektromobilləri daha əlçatan və uzunömürlü etmək üçün yeni üsul tapdı
Следующая статья
Компания «AzInTelecom» приняла участие в конференции по кибербезопасности «CIDC-2025»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,869ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»