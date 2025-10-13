Kia elektromobilləri daha əlçatan və uzunömürlü etmək üçün yeni üsul tapdı

Cənubi Koreyanın Kia şirkəti elektromobillərin kütləvi yayılmasına doğru mühüm addım atıb — şirkət akkumulyator “pasportu” sistemini hüceyrə səviyyəsində sınaqdan keçirib. Bu yanaşma gələcəkdə daha davamlı və qənaətcil batareyaların yaranmasına yol aça bilər.
Əvvəllər Tesla, Volvo və Audi kimi markalar da batareya pasportu ideyasını araşdırıblar.
Məsələn, Volvo Böyük Britaniyanın Circulor startapının blokçeyn texnologiyasından istifadə etməklə batareyanın tərkibini, xammalın mənşəyini və karbon izini izləməyi planlaşdırırdı.
Lakin Kia bu konsepsiyanı daha da dərinə aparıb.
Şirkətin testləri batareyanın bütövlüyü deyil, ayrı-ayrı hüceyrələr səviyyəsində aparılır. Eksperiment üçün Dukosi şirkətinin monitorinq sisteminə malik EV3 modelinin modifikasiyası istifadə olunub.
Hər bir batareya hüceyrəsi öz göstəricilərini rəqəmsal “pasporta” ötürür — bu məlumatlara avtomobilin multimedia sistemi vasitəsilə real vaxtda baxmaq mümkündür. Əgər batareya təmir olunarsa, məlumatlar avtomatik yenilənir.
Belə texnologiya sayəsində problemləri əvvəlcədən aşkarlamaq, sıradan çıxmış hüceyrələri dəyişmək və bununla da xidmət xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq mümkün olacaq.
Kia bu batareya pasportu sistemini Avropada 2027-ci ilin fevralına qədər tətbiq etməyi planlaşdırır.