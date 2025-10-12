MTV прекращает вещание ряда своих каналов в странах Европы

Американская компания Paramount прекращает вещание линейки каналов MTV в Великобритании и ряде других стран Европы. С 1 января 2026 года в Великобритании перестанут вещать пять каналов: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Останется лишь флагманский MTV HD. Об этом сообщает BBC News. К концу 2025 года также прекратится трансляция тематических каналов MTV и в других европейских странах, в числе которых входят Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Люксембург, Нидерланды и Польша.

Как отмечает BBC News, этот шаг отражает изменение привычек зрителей. Музыкальные клипы теперь в основном смотрят на YouTube, в TikTok и в социальных сетях, а не на телевидении.

Вещание каналов MTV собираются свернуть не только в Европе, но и в Бразилии и Австралии в целях сокращения расходов по всему миру на 500 млн. долларов.

Напомним, что телеканал MTV начал вещание в США в 1981 году, в Европе — в 1987 году. Британский канал MTV появился в 1997 году.