iQOO Pad 5e – güclü Snapdragon 8s Gen 3 çipli yeni planşet təqdim olundu

iQOO Çində flaqman iQOO 15 smartfonu ilə yanaşı, yeni iQOO Pad 5e planşetini də təqdim edib. Cihaz böyük və sürətli ekran, yüksək performanslı prosessor, effektiv soyutma sistemi və tutumlu batareya ilə seçilir.
Planşet 12,1 düymlük LCD ekranla təchiz olunub. O, 2,8K qətnamə, 144 Hz adaptiv yeniləmə tezliyi və 240 Hz toxunma cavab sürətini dəstəkləyir. Performansa Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 prosessoru cavabdehdir — bu çip yüksək gücü və enerji səmərəliliyi ilə tanınır.
Korpus daxilində ümumi sahəsi 32 200 mm² olan effektiv soyutma sistemi quraşdırılıb, bu da uzunmüddətli yüklənmə zamanı məhsuldarlığın azalmasının qarşısını alır. iQOO Pad 5e 8, 12 və ya 16 GB LPDDR5X operativ yaddaş və 512 GB-a qədər UFS 4.1 yaddaş ilə təklif olunur.
Enerji mənbəyi kimi 10 000 mA·s tutumlu batareya quraşdırılıb, o, 44 Vt sürətli şarjı dəstəkləyir. Qurğu Android 15 əsaslı OriginOS 5 sistemi ilə işləyir və planşet interfeysinə uyğunlaşdırılıb.
Digər xüsusiyyətlərə dörd dinamik, 8 MP arxa kamera və 5 MP ön kamera daxildir.
Çində artıq satışa çıxarılan iQOO Pad 5e aşağıdakı qiymətlərlə təklif olunur:
-
8 + 128 GB versiya — 1999 yuan (təxminən 280 dollar),
-
16 + 512 GB versiya — 2999 yuan (təxminən 420 dollar).