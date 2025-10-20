iQOO 15 təqdim olundu: güclü prosessor və batareya, eləcə də oyun səviyyəli performans

iQOO şirkəti yeni flaqman iQOO 15 modelini təqdim edib. Cihaz maksimum oyun performansı, müasir soyutma sistemi və böyük tutumlu batareya ilə diqqət çəkir. Brend bu modeli “cibdə daşınan oyun platforması” kimi təqdim edir.
Yeni flaqmanın əsasında Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru və iQOO-nun özünün hazırladığı Q3 oyun çipi dayanır. Şirkətin sözlərinə görə, bu, sənayedə aparat səviyyəsində işıq şüalarının izlənməsini (ray tracing) dəstəkləyən və 2K qətnamədə 144 fps sürətində oyunları işlədə bilən ilk smartfondur. Cihaz həmçinin LPDDR5X Ultra operativ yaddaş və UFS 4.1 tipli yaddaş modulu ilə təchiz olunub.
Soyutma sistemi də ciddi təkmilləşdirilib: 8K VC Ice Dome Cooling adlanan sistem iQOO tarixində ən böyüyüdür. İkiqat qrafit quruluşu sayəsində səmərəlilik əvvəlki nəsildən 47% daha yüksəkdir. Şirkət qeyd edir ki, iQOO 15 brendin “konsol səviyyəli qrafika” təklif edən ilk modeli olub.
Smartfon 6,85 düymlük OLED ekranla gəlir, 2K+ qətnamə, 144 Hz yenilənmə tezliyi və 4500 nit maksimal parlaqlıq dəyərinə malikdir. Ekranın altına 3D ultrasəs barmaq izi skaneri yerləşdirilib.
Enerji baxımından cihazda 7000 mA·s tutumlu batareya mövcuddur; 100 Vt naqilli və 40 Vt simsiz sürətli şarj texnologiyalarını dəstəkləyir. Oyun təcrübəsini artırmaq üçün Warhammer MAX adlı iki oxlu titrəyiş mühərriki və simmetrik stereo dinamiklər quraşdırılıb.
Kamera sistemi üç 50 MP-lik moduldan ibarətdir: əsas, ultra-geniş bucaqlı və 3x optik, 100x rəqəmsal zum təqdim edən periskop obyektiv. Ön paneldə isə 32 MP-lik selfie kamerası yerləşir.
iQOO 15 Android 16 bazasında işləyən OriginOS 6 interfeysi ilə gəlir. Əlavə xüsusiyyətlərə USB 3.2 Type-C, IP68/IP69 su və toz müqaviməti daxildir.
Yeni flaqman Çin bazarında aşağıdakı konfiqurasiyalarda satışa çıxacaq:
-
12 + 256 GB — təxminən 589 dollar
-
16 + 256 GB — təxminən 631 dollar
-
12 + 512 GB — təxminən 659 dollar
-
16 + 512 GB — təxminən 701 dollar
-
16 + 1 TB — təxminən 771 dollar.